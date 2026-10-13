Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : tailler son laurier-rose en automne prive tout le jardin de fleurs jusqu'en juillet

Partout en France, jardiniers et balconniers hésitent entre automne et printemps pour tailler leur laurier-rose. Selon votre climat, le bon créneau change tout pour sa floraison.

Chaque automne, la même question revient devant le laurier-rose du jardin ou de la terrasse : le tailler maintenant pour qu’il prenne moins de place, ou attendre le printemps au risque de le voir s’écheveler tout l’hiver ? Un simple coup de sécateur donné au mauvais moment a déjà transformé bien des massifs en déception estivale.

Arbuste méditerranéen peu rustique, le laurier-rose (Nerium oleander) prépare pourtant sa belle saison très tôt. Entre gels possibles, boutons déjà en formation et jeunes pousses fragiles, le calendrier compte plus que la force de la taille. Alors, quand tailler le laurier-rose pour qu’il soit vraiment couvert de fleurs ?

Quand tailler le laurier-rose : pourquoi le timing change tout

Le laurier-rose fleurit surtout sur les pousses de l’année, terminées par des bouquets serrés de boutons. Une partie de ces futurs pompons s’est déjà formée à l’automne ; en coupant trop court avant l’hiver, on a souvent supprimé la floraison de l’été suivant sans s’en rendre compte.

S’ajoute son côté frileux : au‑delà d’environ ‑5 °C, les jeunes rameaux ont été brûlés par le gel. Une taille trop stimulante en mauvaise saison réveille la plante, qui émet de nouvelles pousses tendres… exactement au moment où les nuits redeviennent froides. Résultat, un arbuste qui a beaucoup repoussé, mais qui a fleurit bien moins que prévu.

Quand tailler le laurier-rose selon votre climat

En climat doux de type méditerranéen ou façade littorale abritée, la meilleure fenêtre s’est située juste après la grande floraison, entre septembre et octobre. On a alors pratiqué une taille légère : raccourcir les rameaux qui dépassent, équilibrer la forme, sans enlever plus d’un tiers de leur longueur et jamais juste avant un coup de froid annoncé.

Dans les régions exposées aux gelées (Nord, Est, altitude), la taille principale se fait plutôt de février à avril, quand les grosses gelées ne sont plus à craindre. Le sécateur sert d’abord à supprimer bois mort et branches abîmées, puis à éclaircir celles qui se croisent. Pour un laurier-rose en pot rentré hors gel, une petite taille après la dernière vague de fleurs, juste avant l’hivernage, suffit à le compacter sans sacrifier les boutons encore présents.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée 1 été sur 1 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le laurier-rose fleurit sur les pousses de l’année. En calant la taille juste après la floraison en climat doux, ou en fin d’hiver dans les régions gélives, on stimule de nouveaux rameaux sans couper les bouquets terminaux déjà formés ni exposer les jeunes pousses au gel. 💡 Le petit plus : vérifier toujours la météo à 7–10 jours avant de tailler et repousser l’intervention s’il est annoncé plusieurs nuits de gel. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre sévèrement le laurier-rose en plein automne ou en plein hiver, juste avant ou pendant une période de gel, au risque de supprimer les futurs boutons et de faire brûler les jeunes pousses.

Les bons gestes de taille pour un laurier-rose couvert de fleurs

Nous avons tous déjà eu tendance à « nettoyer » trop fort. Pour préserver la floraison, on commence par enfiler des gants : toutes les parties du laurier-rose sont toxiques et sa sève a déjà irrité bien des peaux. Le sécateur est propre, bien affûté, puis les coupes se font juste au‑dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur, en conservant les extrémités bien garnies de bourgeons.

En entretien, on suit une vraie règle de bon sens : ne pas enlever plus d’un tiers de la longueur des rameaux. Les jeunes sujets se contentent d’un léger raccourcissement, alors que les vieux lauriers-roses dégarnis ont été rajeunis en rabattant seulement quelques troncs à 10–30 cm, plutôt en fin d’hiver. Mieux vaut parfois accepter une saison un peu moins florifère que de condamner tout un été de fleurs par une taille trop radicale au mauvais moment.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Laurier-rose avant l’hiver : le bon moment pour le tailler afin de bien le protéger»