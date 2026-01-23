Cette taille que vous faites chaque hiver sur vos lauriers-roses les épuise : la méthode méditerranéenne à copier

En vacances dans le Var, on tombe sur des murs de lauriers-roses débordant de fleurs, laissés en liberté. De retour chez soi, le contraste frappe : le même arbuste, rabattu au carré chaque fin d’hiver, peine à fleurir et réclame l’arrosoir tout l’été. Pourtant, les conseils officiels encouragent cette taille régulière.

Dans les jardins du Sud, le laurier-rose fait partie d’un ensemble pensé pour la chaleur, la sécheresse et le vent. Des paysagistes expliquent qu’un aménagement adapté peut réduire la consommation d’eau jusqu’à 60 %, grâce au choix de plantes sobres, au paillage et à l’ombre créée par les arbustes. Leur secret tient à une autre façon de gérer la taille laurier-rose.

Laurier-rose et climat méditerranéen : un arbuste qui supporte mal les tailles à répétition

Originaire des régions au climat méditerranéen, le laurier-rose vit dans des sols pauvres, avec des étés brûlants et très peu de pluie. Il y développe des racines profondes et un volume de feuillage qui ombre naturellement le sol, réflexe de jardin sec. Chaque coupe déclenche une vague de pousses à nourrir, donc plus de stress hydrique en plein été.

Le laurier-rose fleurit sur les pousses de l’année. Une taille légère de temps en temps suffit pour enlever le bois mort et quelques branches gênantes. Quand on raccourcit d’un tiers chaque fin d’hiver, entre février et avril, on réduit progressivement la charpente, on dévoile la base et l’arbuste devient plus sensible au froid, surtout en dessous de -7 °C.

Ce que font vraiment les jardiniers méditerranéens avec leurs lauriers-roses

Dans les rues de Nice ou de Marseille, les haies de lauriers-roses sont souvent laissées libres, simplement contenues. On intervient pour dégager un passage, enlever les branches qui s’abîment avec le mistral, réaliser une taille préventive avant les gros coups de vent d’automne ou éliminer le bois malade. Le reste du temps, l’arbuste garde sa forme naturelle, large et protectrice.

Une vraie taille de rajeunissement n’arrive que tous les 4 ou 5 ans, en supprimant quelques vieilles tiges à la base pour relancer des pousses vigoureuses. En climat doux, beaucoup de jardiniers préfèrent intervenir juste après la grande floraison de fin d’été, afin de laisser le temps aux plaies de cicatriser avant l’hiver, tout en profitant d’un sol paillé et bien ombragé.

Adopter la méthode méditerranéenne pour tailler son laurier-rose

Hors Méditerranée, où les gels restent possibles, mieux vaut réserver la grande taille au début du printemps, en mars ou avril, quand les fortes gelées sont passées. L’idée n’est pas de renoncer à toute intervention, mais de revoir comment tailler un laurier-rose avec des gestes clés qui respectent la physiologie de l’arbuste et limitent ses besoins en eau.

Pour s’inspirer des jardiniers du Sud, quelques règles simples permettent de tailler moins sans pénaliser la floraison :