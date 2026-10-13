Il a laissé son robot de piscine dans l'eau de juin à septembre : en octobre, son voisin a trouvé la panne sans toucher au moteur

Après un été à tourner sans relâche dans une eau chlorée, son robot de piscine s’est figé juste avant l’hivernage. Un voisin va repérer l’origine de la panne d’un simple coup d’œil.

Chaque automne, la scène se répète autour des piscines familiales : un robot de piscine qui a travaillé tout l’été reste soudain figé au fond du bassin. C’est exactement ce qui est arrivé à ce propriétaire qui avait laissé son appareil tourner seul de juin à septembre, persuadé d’avoir trouvé la routine parfaite pour garder une eau limpide sans effort.

Début octobre, au moment de préparer l’hivernage, plus rien. Pas de message d’erreur, pas de bruit suspect, seulement un silence agaçant. Il s’apprêtait déjà à démonter le moteur, voire à commander un robot neuf, quand son voisin bricoleur a repéré la panne… en quelques minutes, sans ouvrir la moindre vis.

Le jour où le robot s’est tu : la panne qu’il n’avait pas imaginée

Tout l’été, le robot avait enchaîné les cycles quasi quotidiens, laissé en permanence dans l’eau. Nettoyage du fond, des parois, petits débris avalés sans broncher : le scénario parfait. Après près de quatre mois d’immersion continue, l’appareil a pourtant refusé de repartir, comme s’il avait tiré un trait sur la saison.

Convaincu d’une panne électronique grave, le propriétaire parlait déjà de moteur grillé. Son voisin lui a proposé de commencer par « simplement le regarder de près ». Sortie du bassin, un coup d’œil sur les chenilles et les joints d’étanchéité a suffi pour comprendre que le problème venait d’ailleurs que du cœur du robot.

Ce que 4 mois dans l’eau chlorée font vraiment à un robot de piscine

Un robot est pensé pour une utilisation régulière, pas pour vivre en permanence dans une eau chlorée. Le chlore, indispensable pour désinfecter, attaque pourtant les matériaux souples : caoutchouc des chenilles, joints qui protègent le moteur ou la batterie. Avec une eau à 26–28 °C en plein été, ces réactions chimiques s’accélèrent encore.

L’usure reste longtemps invisible, puis tout lâche d’un coup : chenilles qui se détendent, caoutchouc blanchi et craquelé, joints qui durcissent et n’assurent plus l’étanchéité. Ce phénomène cumulé dépend surtout de :

la durée d’immersion continue du robot dans le bassin ;

le niveau et les pics de chlore, surtout après un traitement choc ;

la chaleur de l’eau en été ;

l’absence de rinçage et de pauses hors de l’eau.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle plusieurs centaines d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Dans la majorité des pannes de fin de saison, ce ne sont pas le moteur ni l’électronique qui lâchent en premier, mais les chenilles et les joints fatigués par des mois de chlore et de chaleur. En les inspectant et en les changeant à temps, on évite de condamner à tort un robot encore parfaitement capable de tourner. 💡 Le petit plus : profiter de l’hivernage pour commander un kit de chenilles et de joints d’avance, afin de pouvoir les remplacer tranquillement avant la prochaine saison de baignade. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le robot dans la piscine tout l’été sans rinçage ni contrôle visuel, puis le déclarer « mort » en octobre sans même vérifier l’état des chenilles et des joints.

Les bons réflexes pour que le robot ne « meure » plus chaque automne

Dans l’histoire de ce voisin sauveur, la solution a été simple : remplacement des chenilles détendues et des joints durcis par des pièces neuves, trouvées en kit chez le fabricant. L’opération s’est faite en moins d’une heure, avec un simple tournevis, pour un coût bien inférieur à celui d’un robot neuf qui atteint vite plusieurs centaines d’euros.

Pour éviter de revivre la même frayeur, quelques gestes suffisent : sortir le robot après chaque cycle, le rincer à l’eau claire, le laisser sécher à l’ombre et surveiller régulièrement chenilles, joints et brosses, surtout avant l’hivernage. Les modèles sans fil gagnent à être stockés au sec, batterie partiellement chargée ; et à partir de 2027, un règlement européen rendra leurs batteries plus facilement remplaçables, prolongeant encore la vie de ces précieux assistants de piscine.