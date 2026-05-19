Piscine : ce robot piscine sans fil qui sort seul de l’eau promet la fin des corvées, mais gare à cette condition

Au CES 2026, le robot piscine sans fil Mammotion Spino S1 Pro a quitté l’eau sans aide humaine. Reste à savoir pour quels bassins français ce bras vaut vraiment le coup.

Au bord de la piscine, l’eau est calme. Un bloc gris remonte le long de la paroi, s’aligne contre la margelle, puis un bras le saisit et le dépose sur un socle. Personne ne se penche, personne ne se mouille.

Derrière ce numéro se cache le Mammotion Spino S1 Pro, robot piscine sans fil autonome récompensé au CES 2026. Sa promesse : transformer le nettoyage du bassin en routine mains libres. Reste à voir si ce robot qui sort seul de l’eau mérite une place sur la terrasse.

Mammotion Spino S1 Pro : un robot piscine qui sort vraiment tout seul de l’eau

Avec les robots de piscine actuels, tout est automatisé… sauf la partie la plus pénible : repêcher environ 11 kg d’appareil trempé au bord de la margelle. Le Mammotion Spino S1 Pro s’y attaque avec son bras AutoShoreCharge, qui le récupère, le soulève, puis le pose seul sur sa station de charge.

Une connexion sous-marine stable sur 10 m lui permet de revenir au même point, où le bras le saisit. Côté fiche technique, on est sur du haut de gamme : aspiration jusqu’à 6 800 GPH (25,8 m³/h), cinq moteurs brushless, double filtration 20/180 µm et environ trois heures d’autonomie pour une piscine de 300 m².

Au quotidien : ce que le Spino S1 Pro change dans le nettoyage de la piscine

Nous avons pesté contre un robot coincé sur une marche ou qui oublie un angle. Ici, la navigation repose sur le ZonePilot AI Vision Mapping : une caméra et 23 capteurs cartographient le bassin, tandis qu’Adaptive Dirt Response ralentit et multiplie les passages là où le fond, les parois ou la ligne d’eau sont les plus sales.

Dans la vraie vie, tout dépend cependant de votre piscine. Le bras AutoShoreCharge a besoin d’une margelle large, stable et dégagée ; les bassins rectangulaires récents s’en sortent bien, alors que formes libres, plages immergées ou margelles étroites risquent de compliquer l’amarrage et de ramener les fameux sauvetages manuels.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de corvées Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bras AutoShoreCharge récupère le robot à un point fixe, guidé par la connexion sous-marine et la cartographie IA du bassin. 💡 Le petit plus : Placer la station à l’abri des projections et des jouets améliore nettement la précision de l’amarrage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Installer la station sur une margelle étroite ou encombrée : les ratés se multiplient et l’on revient vite aux sauvetages manuels.

Spino S1 Pro, Spino S1 ou robot classique : pour qui ce bras vaut-il le coup ?

Reste le prix. Sur Kickstarter, le Mammotion Spino S1 Pro s’affiche à 1 699 dollars, soit environ 1 570 €, pour un prix public visé autour de 2 300 €. On paie surtout le bras AutoShoreCharge et la connexion sous-marine : pour une grande piscine utilisée souvent ou un dos fragile, ce confort peut avoir du sens.

Pour un bassin plus modeste, ou si la forme complique l’amarrage, le Spino S1 “simple” reste plus raisonnable : même puissance d’aspiration et même IA, mais sans bras articulé, pour 899 dollars environ, soit 830 € en précommande puis 1 150 €. Beaucoup préféreront attendre les premiers retours d’usage, sur la fiabilité de la station comme sur le service après-vente européen et le coût des brosses et filtres avant de se lancer.

Sources Pleine Vie

«Je lai vu sortir seul de leau mammotion spino s1 pro le robot piscine qui veut en finir avec le repechage manuel»