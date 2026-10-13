Céleri branche : cette salade croquante aux dattes et noix vous évite le geste qui le rend tout mou

Marre du céleri en rémoulade mou et noyé de mayo ? Cette salade de céleri branche dattes noix pecorino, prête en 20 minutes, cache un geste simple pour rester ultra-croquante.

On voit souvent le céleri branche en salade rémoulade, un peu mou, saturé de mayonnaise. En réalité, ses tiges sont capables d’un croquant franc, presque bruyant, qui réveille aussitôt un repas d’automne.

Imagine une assiette très simple : éclats vert pâle de céleri, dattes moelleuses, noix généreuses, copeaux de fromage salin. Autour, une vinaigrette citronnée au sirop d’érable joue l’équilibre entre acidité vive, douceur boisée et fraîcheur végétale.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 bottes de céleri branche bien fermes

✅ 120 g de noix (cerneaux)

(cerneaux) ✅ 75 g de dattes dénoyautées

✅ Assaisonnement : 1 citron, 60 ml d’huile d’olive, 15–20 g de sirop d’érable, sel, poivre

Pourquoi cette salade de céleri fait oublier la rémoulade

Ici, le céleri n’est plus un accompagnement ; c’est la base croquante de la recette. Tranché très finement en biais, il reste nerveux sous la dent, sans cette texture parfois fibreuse.

Autour, les dattes apportent une douceur presque caramélisée, les noix une mâche rustique, le pecorino une salinité affirmée. Ensemble, ils composent une salade de céleri branche dattes noix pecorino pleine de contraste, très simple à mettre sur la table.

La méthode pour garder le céleri ultra-croquant

Tout commence par le choix : des bottes bien fermes, des feuilles fraîches, aucun morceau flétri. On lave soigneusement les tiges, on retire les fils épais, puis on coupe en tranches fines, obliques.

Pour la sauce, on fouette jus et zeste de citron avec l’huile d’olive, un peu de sirop d’érable, sel, poivre. On obtient une vinaigrette citronnée qui nappe sans alourdir, versée juste avant le service pour préserver le relief des ingrédients.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Nettoyer les branches de céleri, ôter les fils des plus grosses, couper chaque tige en fines tranches en biais. Technique : Concasser grossièrement les noix, émincer les dattes, tailler le pecorino en copeaux ; rassembler le tout avec le céleri dans un grand saladier. Cuisson : Fouetter dans un bol le jus et le zeste de citron avec l’huile d’olive, le sirop d’érable, sel et poivre. Finition : Verser la vinaigrette sur la salade, mélanger délicatement, rectifier l’assaisonnement, puis ajouter le reste de pecorino et quelques feuilles de céleri.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 15–20 min (+ repos) 🔍 Le secret de l’expert Découpé finement en biais, le céleri garde ses fibres structurées mais reste facile à mâcher, très croquant. Le citron équilibre le gras de l’huile et protège la couleur, tandis que le sirop d’érable relie dattes et noix. ✨ Le twist gourmand : Torréfier les noix quelques minutes à 160 °C, puis ajouter feuilles de céleri ciselées et zeste de citron juste avant le service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de préparer la salade plusieurs heures à l’avance ou de couper le céleri épais ; il deviendrait mou et fibreux.

Variantes, service et conservation de cette salade croquante

Servie aussitôt, la salade offre un croquant maximal ; après 20 à 30 minutes au frais, les dattes parfument davantage la sauce et le céleri reste agréable. Pour varier, on peut ajouter une pomme croquante ou un peu de roquette, remplacer quelques noix par des noisettes, ou utiliser du parmesan.