Royal chocolat : ce dessert de chef bluffant chez vous grâce à cette seule couche croustillante à ne surtout pas rater

Ce royal chocolat s’adresse à tous ceux qui, chez eux, veulent servir ce week-end un dessert de chef à la hauteur d’un dîner festif. Comment obtenir une mousse légère et un croquant unique sans matériel compliqué ni geste de pro ?

« J’étais trop fière de servir ce dessert de chef » : le royal chocolat se réussit à la maison, et tout son croquant tient dans une seule couche

Une surface lisse qui accroche la lumière, un parfum de cacao qui envahit la salle à manger : tout est posé avant même la première bouchée.

Ce que l’on sert pourtant, c’est un royal chocolat maison, comme en pâtisserie : trois couches, et tout le croquant concentré dans une seule feuilletine pralinée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Dacquoise amande : 90 g poudre d’amandes, 90 g sucre glace, 3 blancs d’œufs, 30 g sucre

✅ Croustillant praliné-feuilletine : 200 g pralinoise, 90 g crêpes dentelles (type Gavottes)

✅ Mousse chocolat noir : 200 g chocolat noir pâtissier (≥ 52 %), 40 cl crème liquide entière

✅ Glaçage miroir : 150 g chocolat noir, 75 g crème liquide, 50 g beurre doux

Pourquoi ce royal chocolat bluffe tout le monde (et reste faisable à la maison)

Sous l’allure d’entremets de vitrine, cette recette de royal chocolat facile repose sur des produits courants : biscuit dacquoise aux amandes, mousse au chocolat noir sans œufs, praliné feuilletine aux crêpes dentelles et simple glaçage miroir.

Étape 2 : Le croustillant praliné-feuilletine, tout le croquant dans une seule couche

Ce royal chocolat croustillant praliné se résume à pralinoise fondue mêlée à des crêpes dentelles type Gavottes ; étalée sur 5 mm, bien tassée, elle forme une barrière au-dessus de la dacquoise et garde un croquant net jusqu’au service.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Biscuit dacquoise ; monter les blancs en neige serrés avec le sucre, incorporer poudres tamisées, cuire 12-15 min à 180 °C, détailler au cercle. Technique : Mélanger pralinoise fondue et crêpes dentelles émiettées, étaler finement sur la dacquoise, tasser pour une couche croustillante unique et bien compacte. Cuisson : Fondre le chocolat noir, le laisser vers 45 °C, incorporer la crème fouettée souple à la maryse, lisser à la spatule coudée, congeler au moins 4 h. Finition : Porter la crème à ébullition, réaliser une émulsion en trois fois sur le chocolat, ajouter le beurre, glacer à 35 °C sur l’entremets gelé : choc thermique garanti.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8,5/10 Difficulté Intermédiaire 🔍 Le secret de l’expert Le mélange pralinoise et crêpes dentelles concentre le gras et isole la dacquoise de la mousse ; l’eau migre moins, la feuilletine garde son craquant malgré congélation et glaçage. ✨ Le twist gourmand : Dans ce croustillant, une pincée de fleur de sel et quelques éclats de noisettes torréfiées renforcent la mâche et réveillent la profondeur du chocolat noir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : On évite absolument de verser une préparation trop chaude sur la feuilletine : chocolat brûlant ou glaçage trop tiède détrempent les crêpes dentelles et annihilent tout le croquant.

S’organiser : ce que vous pouvez faire la veille (ou l’avant-veille)

On gagne en préparant l’entremets la veille : montage, congélateur 4 h, glaçage le matin. Il se garde 48 h au frais ; on le sort 15 minutes avant, pour une mousse fondante et un croustillant qui claque sous la dent.