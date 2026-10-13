Royal chocolat : ce dessert de chef bluffant chez vous grâce à cette seule couche croustillante à ne surtout pas rater
Ce royal chocolat s’adresse à tous ceux qui, chez eux, veulent servir ce week-end un dessert de chef à la hauteur d’un dîner festif. Comment obtenir une mousse légère et un croquant unique sans matériel compliqué ni geste de pro ?
« J’étais trop fière de servir ce dessert de chef » : le royal chocolat se réussit à la maison, et tout son croquant tient dans une seule couche
Une surface lisse qui accroche la lumière, un parfum de cacao qui envahit la salle à manger : tout est posé avant même la première bouchée.
Ce que l’on sert pourtant, c’est un royal chocolat maison, comme en pâtisserie : trois couches, et tout le croquant concentré dans une seule feuilletine pralinée.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Dacquoise amande : 90 g poudre d’amandes, 90 g sucre glace, 3 blancs d’œufs, 30 g sucre
- ✅ Croustillant praliné-feuilletine : 200 g pralinoise, 90 g crêpes dentelles (type Gavottes)
- ✅ Mousse chocolat noir : 200 g chocolat noir pâtissier (≥ 52 %), 40 cl crème liquide entière
- ✅ Glaçage miroir : 150 g chocolat noir, 75 g crème liquide, 50 g beurre doux
Pourquoi ce royal chocolat bluffe tout le monde (et reste faisable à la maison)
Sous l’allure d’entremets de vitrine, cette recette de royal chocolat facile repose sur des produits courants : biscuit dacquoise aux amandes, mousse au chocolat noir sans œufs, praliné feuilletine aux crêpes dentelles et simple glaçage miroir.
Étape 2 : Le croustillant praliné-feuilletine, tout le croquant dans une seule couche
Ce royal chocolat croustillant praliné se résume à pralinoise fondue mêlée à des crêpes dentelles type Gavottes ; étalée sur 5 mm, bien tassée, elle forme une barrière au-dessus de la dacquoise et garde un croquant net jusqu’au service.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Biscuit dacquoise ; monter les blancs en neige serrés avec le sucre, incorporer poudres tamisées, cuire 12-15 min à 180 °C, détailler au cercle.
- Technique : Mélanger pralinoise fondue et crêpes dentelles émiettées, étaler finement sur la dacquoise, tasser pour une couche croustillante unique et bien compacte.
- Cuisson : Fondre le chocolat noir, le laisser vers 45 °C, incorporer la crème fouettée souple à la maryse, lisser à la spatule coudée, congeler au moins 4 h.
- Finition : Porter la crème à ébullition, réaliser une émulsion en trois fois sur le chocolat, ajouter le beurre, glacer à 35 °C sur l’entremets gelé : choc thermique garanti.
S’organiser : ce que vous pouvez faire la veille (ou l’avant-veille)
On gagne en préparant l’entremets la veille : montage, congélateur 4 h, glaçage le matin. Il se garde 48 h au frais ; on le sort 15 minutes avant, pour une mousse fondante et un croustillant qui claque sous la dent.
En bref
- 🍫 Royal chocolat maison pour 8 personnes, entremets en trois couches dont une seule croustillante promet un effet pâtisserie à la maison.
- 🥄 Biscuit dacquoise, mousse au chocolat noir sans œufs et glaçage miroir s’enchaînent en étapes guidées pour un résultat net et régulier.
- ⏱ Organisation sur plusieurs heures, jeu de températures et unique couche croustillante réservent une surprise en bouche que seuls les invités comprendront.
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