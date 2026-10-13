Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : la camomille matricaire semée en mai protège le potager bien au-delà de la tisane

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Matricaria chamomilla 🌸 Nom courant Camomille matricaire, camomille allemande 📏 Dimensions 20 à 50 cm de hauteur, port dressé et ramifié ☀️ Exposition Plein soleil, sol léger et bien drainé ❄️ Rusticité Résiste aux gelées légères, plante annuelle 🍂 Feuillage Caduc, finement découpé, vert clair, très aromatique

Une petite fleur blanche à cœur jaune, légère comme une marguerite miniature, qui se ressème seule et embaume l’air d’une odeur de pomme… Dans beaucoup de jardins, la camomille matricaire s’est installée discrètement au détour d’une bordure avant de devenir indispensable.

À l’heure où l’on cherche des plantes faciles, jolies et utiles, cette annuelle coche toutes les cases du jardin familial. Elle illumine les massifs, attire les pollinisateurs, protège le potager et fournit les fleurs séchées des tisanes de grand-mère qui ont apaisé bien des soirées agitées… Reste à savoir comment la cultiver et l’utiliser comme une vraie plante de maison de campagne.

Camomille matricaire : une annuelle de soleil qui protège aussi le potager

Originaire d’Europe et d’Asie occidentale, Matricaria chamomilla a adoré nos jardins et s’est très bien acclimatée. Haute de 20 à 50 cm, toute en finesse, elle forme des nuages de fleurs de mai à septembre dès qu’on lui offre un plein soleil et un sol léger, même un peu calcaire. En massif, en bordure ou en pot, c’est une fausse sauvageonne qui donne tout sans presque rien demander.

Les graines ont été semées en godets de mars à mai, puis repiquées en pleine terre vers mi-mai, une fois les gelées passées, ou directement à la volée de mi-mai à juin. Un arrosage hebdomadaire en cas de sécheresse, un léger paillage, un éclaircissage à 25 cm et le tour a été joué. Au potager, installée en lisière des rangs de fèves, pois ou haricots, elle a servi de plante-piège en attirant le puceron noir et de plante mellifère pour les abeilles.

Du massif à la tasse : une star de la phytothérapie

Nous avons tous déjà siroté une camomille du soir sans forcément savoir qu’il s’agissait le plus souvent de camomille matricaire, la plus riche en actifs et la plus courante en phytothérapie. Ses fleurs renferment des composés anti-inflammatoires et antispasmodiques qui soutiennent la digestion, calment les crampes et accompagnent les règles douloureuses. En tisane, 1 à 3 tasses par jour ont aidé bien des ventres noués et des esprits trop agités.

Souvent associée au sommeil, la camomille allemande a aussi montré des vertus antiallergiques, notamment grâce à ses azulènes. En infusion refroidie, utilisée en compresses sur les yeux gonflés ou larmoyants, elle a apaisé de nombreux printemps chargés en pollens. Sur la peau irritée ou qui gratte, une lotion ou une huile infusée de camomille a calmé rougeurs et démangeaisons, tandis que son huile essentielle, très concentrée, reste réservée aux usages encadrés par un professionnel.

Récolter et utiliser la camomille matricaire sans se tromper

Pour des fleurs bien actives, les capitules ont été cueillis le matin, une fois la rosée évaporée, quand les pétales blancs s’ouvrent bien à l’horizontale autour d’un cœur jaune conique. Récoltées tous les quelques jours, elles ont continué à se renouveler. Étalez-les ensuite en couche fine à l’ombre, dans un lieu sec, jusqu’à ce qu’elles soient bien croquantes, puis stockez-les en bocal opaque, à l’abri de la lumière, pendant environ un an. Dernier réflexe futé : ne pas confondre avec la camomille romaine, plus basse et vivace, au cœur moins bombé ; et en cas d’allergie aux Astéracées ou de traitement en cours, demander toujours l’avis d’un professionnel de santé avant de faire de la camomille votre alliée du quotidien.