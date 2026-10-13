Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : raser sa pelouse sous 4 cm en septembre ruine le gazon pour tout l'hiver

Entre été grillé et premiers froids, la hauteur de tonte en septembre décide de l’état de votre pelouse au printemps. Quelques centimètres mal réglés suffisent pourtant à la fragiliser pour tout l’hiver.

Après un été où le gazon a parfois jauni, septembre réveille la pelouse. Le sol reste chaud, les pluies reviennent, l’herbe se remet à pousser et la tondeuse ressort du garage. Beaucoup en profitent pour raser très court, croyant gagner du temps, alors que cette habitude affaiblit le tapis vert.

En début d’automne, chaque centimètre de feuille joue le rôle d’un manteau protecteur et d’une usine à énergie pour les racines. Un simple réglage de hauteur suffit pourtant à aider le gazon à encaisser chaleurs, pluies et premières gelées. Reste à savoir à combien régler la tondeuse en septembre.

Septembre, le mois où la pelouse refait ses réserves

En septembre, le sol est encore tiède mais l’air plus frais et humide : des conditions idéales pour que le gazon se remette des sécheresses et du piétinement de l’été. C’est pendant ces semaines que la pelouse épaissit ses brins et renforce ses racines avant les mois froids.

Pour cela, elle a besoin de surface foliaire, ces lames vertes qui captent la lumière et fabriquent l’énergie. Une pelouse tondue trop court en septembre reconstitue mal ses réserves, alors qu’une herbe un peu plus haute protège le sol et garde un peu d’humidité.

La hauteur idéale de tonte en septembre, chiffres à retenir

Pour une pelouse familiale classique, de nombreux guides, dont ceux de la Royal Horticultural Society, conseillent une hauteur autour de 4 cm en début d’automne. Viser entre 4 et 5 cm pour la hauteur tonte pelouse septembre donne un tapis net, mais encore assez de feuilles pour nourrir le gazon.

Quand les nuits fraîchissent ou en climat froid, les experts conseillent de remonter la coupe vers 5 à 6 cm pour protéger le collet du gazon. Sous 4 cm, le sol se retrouve à nu ; au‑delà de 7 ou 8 cm, l’herbe garde trop d’humidité. Dans tous les cas, on ne retire jamais plus d’un tiers de la hauteur en une seule fois.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Hauteur d’automne 4 à 6 cm 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En visant 4 à 5 cm en septembre, puis 5 à 6 cm quand les nuits refroidissent, on laisse au gazon assez de feuilles pour faire ses réserves tout en protégeant le collet du froid et du piétinement. 💡 Le petit plus : Mesurez une touffe avec une règle après la tonte et notez le cran correspondant sur votre tondeuse : vous retrouverez facilement le bon réglage d’une année sur l’autre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tondre très ras d’un seul coup en septembre, en passant d’une herbe haute à moins de 4 cm, affaiblit le gazon et favorise trous, mousse et maladies tout l’hiver.

Garder votre gazon en forme tout l’hiver

Nous avons tous déjà trouvé la pelouse très haute après les vacances. On la ramène alors progressivement : première coupe assez haute, puis une seconde environ une semaine plus tard. Ce rythme doux respecte la règle du tiers et limite le stress.

On évite aussi de tondre une herbe détrempée ou couverte de rosée, qui se couche et tasse le sol. Tant que les températures dépassent 10 °C et que l’herbe pousse, on espace simplement les tontes, avec une dernière coupe d’automne autour de 6 à 8 cm.