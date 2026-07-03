Pelouse trop haute : cette erreur de tonte ruine votre tondeuse, la méthode en 2 passages à adopter dès maintenant

Après la pluie ou les vacances, votre pelouse s’est transformée en jungle et votre tondeuse risque la casse. Comment rattraper cette herbe trop haute sans ruiner le gazon ?

Après quelques semaines de pluie ou un retour de vacances, le tapis vert rêvé s’est transformé en mini‑jungle. Face à cette herbe qui vous arrive presque aux mollets, la tentation est grande de sortir la tondeuse et de tout raser d’un coup pour « remettre au propre » le jardin.

Mauvaise idée : une pelouse trop haute fait forcer le moteur, bourre le carter de la tondeuse et peut laisser le gazon jauni, scalpé, loin de l’effet parc anglais espéré. Avec une méthode douce, en revanche, il est possible de rattraper la situation sans abîmer la machine… et sans condamner la pelouse.

Pelouse trop haute : les bons réflexes avant de sortir la tondeuse

Premier réflexe : choisir le bon moment. Une herbe haute et humide est le pire scénario pour la tonte, car les brins coupés se collent sous le carter et forcent la lame. Mieux vaut attendre au moins deux journées vraiment sèches après la pluie, puis intervenir en fin de matinée ou en début de soirée, quand la rosée a disparu mais que le soleil n’est plus brûlant.

Deuxième point clé : évaluer la hauteur. Si la pelouse dépasse les 30 cm et qu’elle est piquée de hautes mauvaises herbes, la tondeuse n’est pas l’outil de départ idéal ; une débroussailleuse ou un coupe‑bordure permet de redescendre grossièrement à 15‑20 cm, puis l’on ratisse avant de passer à la tondeuse. Pour une herbe « seulement » entre 15 et 20 cm, on peut utiliser la tondeuse, mais en prévoyant au moins deux passages.

Premier passage : une tonte de dégrossissage qui ménage la machine

Nous avons tous déjà voulu gagner du temps en réglant la tondeuse au plus bas et en avançant vite. Sur une pelouse trop haute, c’est pourtant le meilleur moyen de faire caler le moteur. Pour le premier passage, réglez la hauteur de coupe au maximum, coupez le mulching si possible et utilisez le bac ou l’éjection latérale : il ne s’agit que de raccourcir les pointes.

Avancez lentement, même avec une tondeuse autotractée, et chevauchez largement chaque bande : cette demi‑tonte facilite la circulation de l’herbe coupée et limite les bourrages. Au moindre bruit suspect, arrêtez‑vous ; coupez toujours le moteur, débranchez la prise ou la bougie, puis dégagez l’herbe coincée sous le carter avec des gants.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sécurité tondeuse Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Deux passages sur herbe sèche réduisent l’effort sur le moteur et évitent les bourrages répétés. 💡 Le petit plus : Faire la seconde tonte en diagonale gomme les traces de roues et affine l’aspect du gazon. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tondre à ras une herbe très haute et mouillée : bourrage massif, surchauffe du moteur et pelouse scalpée.

Seconde tonte et entretien pour protéger la tondeuse

Après cette première coupe, laissez la pelouse se remettre trois à cinq jours, puis refaites une tonte un cran plus bas, en gardant 6 à 8 cm en été. Ramassez les andains d’herbe pour éviter l’étouffement, nettoyez carter et lame, puis revenez ensuite à une tonte hebdomadaire de printemps à l’automne ; petit bonus : un robot tondeuse ou quelques zones couvre‑sol peuvent vous éviter de revivre la jungle.