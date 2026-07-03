Hortensias : ne faites plus ce coup de sécateur en automne, il peut supprimer toutes vos fleurs l’été prochain
En octobre, un geste trop zélé sur vos hortensias peut condamner la floraison de l’été prochain au jardin. Quels coups de sécateur éviter pour ne pas tout perdre ?
Octobre, les feuilles tombent, le jardin se calme… et le sécateur vous démange. Devant un massif d’hortensias défraîchis, la tentation est grande de tout raccourcir pour que “ce soit propre”. Sauf que ce geste apparemment anodin peut vous priver de ces énormes boules roses ou bleues tout l’été prochain.
Dans les tiges un peu raides de vos arbustes, les futurs bouquets sont déjà en train de se préparer. En coupant trop fort vos hortensias en automne, on risque tout simplement de supprimer les bourgeons qui auraient fleuri quelques mois plus tard. La bonne nouvelle : il suffit de connaître deux ou trois règles pour éviter ce piège.
Ce qui se joue dans les tiges : pourquoi l’automne est si piégeux
La plupart des hortensias de bord de mer, comme Hydrangea macrophylla ou Hydrangea serrata, appartiennent au groupe des hortensias sur vieux bois. Leurs bourgeons floraux se forment sur les tiges de l’année précédente, souvent dès la fin de l’été. En clair, quand vous taillez ces tiges en octobre, vous coupez directement la floraison de l’année suivante.
Scène classique : en automne, on rabat tout à 20 ou 30 cm du sol “pour repartir à neuf”. L’été d’après, l’arbuste est superbe… mais uniquement couvert de feuilles. Autre détail souvent ignoré : les grosses fleurs sèches laissées en place protègent les bourgeons situés juste en dessous du gel en régions gélives. Les enlever trop tôt, c’est comme retirer un bonnet en plein hiver.
Tailler vos hortensias en automne : ce que l’on peut faire… et ce qu’il faut bannir
Nous avons tous déjà eu envie de nettoyer un massif fatigué. En automne, gardez en tête une règle simple pour la taille des hortensias : léger, très léger. Vous pouvez vous autoriser :
- en climat doux, à couper seulement les fleurs vraiment brunies, juste au-dessus de la première paire de bourgeons bien formés ;
- partout, à supprimer le bois mort, les tiges cassées ou gênantes ;
- à pailler le pied plutôt que de raccourcir les branches, surtout en régions gélives.
À proscrire totalement : rabattre l’arbuste “comme une haie”, confondre “enlever une fleur fanée” et couper toute la tige, ou intervenir sévèrement sur un hortensia déjà stressé (en pot, après sécheresse). En cas de doute sur la variété, mieux vaut ne presque rien tailler en automne que de risquer un été sans fleurs.
Le bon timing pour une taille qui booste vraiment la floraison
Le rendez-vous clé se situe en fin d’hiver, entre février et mars, quand les fortes gelées sont passées. Sur les hortensias à vieux bois, repérez les bourgeons bien gonflés, verts, et coupez juste au-dessus pour enlever les fleurs fanées. Profitez-en pour retirer le bois mort et aérer légèrement le centre, sans chercher à transformer l’arbuste en boule parfaite.
Les hortensias qui fleurissent sur le bois de l’année, comme Hydrangea paniculata ou Hydrangea arborescens ‘Annabelle’, supportent une coupe plus courte à cette période, ce qui stimule de nouvelles pousses florifères. Et si un coup de sécateur trop zélé a déjà eu lieu en automne, inutile d’angoisser : l’arbuste refera sa charpente, quitte à offrir un été un peu plus sage avant de repartir en fanfare les années suivantes.
En bref
- 🌸 En octobre, les hortensias comme Hydrangea macrophylla préparent déjà leurs bourgeons floraux, rendant chaque coup de sécateur au jardin potentiellement décisif pour l’été.
- ✂️ La taille d’automne des hortensias sur vieux bois, si elle est trop sévère ou mal placée, peut transformer un massif luxuriant en arbuste sans fleurs.
- 🪴 Entre nettoyage léger, protection contre le gel et calendrier de taille, quelques ajustements suffisent à inverser la tendance et redonner du potentiel à ces hydrangeas.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité