Vous la jetez tous les jours : cette eau de cuisson vaut bien plus qu'un bouillon cube dans vos recettes, pour 0 €

À chaque casserole de légumes, une eau de cuisson pleine de goût finit dans l’évier. Et si elle devenait un bouillon maison zéro cube, prêt à parfumer tous vos plats ?

Au-dessus de la marmite encore fumante, un parfum de carotte, de poireau et de laurier monte avec la vapeur. D’un geste automatique, on verse pourtant cette eau de cuisson dans l’évier, persuadé qu’elle a tout donné aux légumes.

C’est exactement l’inverse : ce liquide clair concentre déjà minéraux et arômes. En le faisant réduire avec quelques parures de légumes, on obtient un bouillon maison prêt à remplacer le cube industriel dans une soupe, un risotto ou une poêlée, jour après jour.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 L d’eau de cuisson de légumes non salée (haricots verts, brocoli, carottes, poireaux…)

✅ 150 g de parures propres + 1 petite carotte, 1 petit oignon, 1 branche de céleri

✅ Aromates : 1 gousse d’ail, 1 feuille de laurier, 2 brins de thym, persil, 5 à 6 grains de poivre

✅ 8 à 10 g de sel fin + bacs à glaçons ou petits bocaux pour la conservation

Vous jetez dans l’évier le meilleur bouillon de votre cuisine

À chaque casserole de légumes, on fabrique sans le savoir un véritable fond de sauce. À la cuisson, carottes, poireaux, céleri ou brocoli relâchent minéraux et composés aromatiques dans l’eau, qui se charge d’une saveur douce, végétale.

On continue pourtant à dégainer le bouillon cube, pratique mais très salé et ultra-transformé. En réalité, l’“eau de cuisson bouillon cube” existe déjà : il suffit de concentrer cette eau de légumes pour obtenir la même puissance aromatique, sans additifs, à partir d’un ingrédient qui serait parti au siphon.

Recette express : transformer votre eau de légumes en bouillon concentré (glaçons zéro déchet)

On part d’une base très simple : une eau de cuisson de légumes non salée, filtrée, que l’on remet sur le feu avec parures propres, oignon, carotte, céleri, ail, laurier, thym et persil. Le tout mijote à petits frémissements, puis l’on fait réduire à découvert ; après filtration et salage, on obtient un bouillon concentré que l’on coule en glaçons.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Prélever, filtrer l’eau de cuisson et la verser en casserole. Technique : Ajouter parures, légumes, aromates ; laisser infuser à petits frémissements. Cuisson : Ôter partiellement le couvercle, réduire jusqu’à environ 600 ml de liquide. Finition : Filtrer, saler, refroidir, puis verser en bacs à glaçons ou bocaux, 48 h au frais ou 3 mois au congélateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 0 € 🔍 Le secret de l’expert À la cuisson, les légumes libèrent dans l’eau minéraux et molécules aromatiques ; la réduction concentre simplement ces composés, comme un fond de cuisine. ✨ Le twist gourmand : Glisser une croûte de parmesan ou une cuillerée de miso dans le bouillon chaud avant réduction pour un effet umami zéro déchet. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Concentrer une eau très salée ou issue de pommes de terre, ou laisser le bouillon tiédir des heures, ruine le goût et la sécurité.

Comment utiliser vos “glaçons de bouillon” au quotidien

Au quotidien, un à deux petits glaçons remplacent un cube pour 400 à 500 ml de liquide. On les jette directement dans une soupe, une poêlée de légumes, l’eau de cuisson du riz, des pâtes ou des céréales, ou on déglace une poêle encore chaude : vos glaçons de bouillon se chargent du reste.