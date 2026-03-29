Pâques 2026 : ces 20 recettes faciles pour un menu complet sans 5 h en cuisine (et cette erreur de four à ne pas faire)

Entre agneau au four, légumes de printemps et chocolat, Pâques 2026 s’annonce gourmand. Ces 20 recettes faciles vous aident à bâtir un menu de Pâques sans stress.

Odeur d’ail frais, de thym et de romarin qui caramélise doucement autour d’un agneau rosé, vapeur verte des asperges croquantes, parfum beurré d’un nid au chocolat qui refroidit sur le plan de travail… Quand Pâques approche, la cuisine se remplit de couleurs et de contrastes : fondant des gratins, croquant des légumes, mousseux des desserts.

On veut faire plaisir à toute la famille, des enfants qui guettent les œufs aux grands-parents attachés au traditionnel gigot, sans passer 5 heures aux fourneaux. L’enjeu : composer un menu de Pâques complet, frais, de saison, en piochant parmi 20 recettes printanières vraiment faciles à organiser. Cap sur les bons produits, les bonnes cuissons et une organisation futée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,8 à 2 kg de gigot ou épaule d’agneau

✅ 1 kg d’asperges vertes et 400 g de petits pois frais

✅ 24 œufs frais pour œufs mimosa, quiche et pâté de Pâques

✅ 400 g de chocolat noir pâtissier et 150 g de céréales croustillantes

Pâques 2026 : 20 recettes printanières phares pour composer votre menu pascal

La base d’un bon menu pascal ? Des produits de printemps bien choisis. On mise sur les asperges, petits pois, carottes nouvelles, artichauts, radis, herbes fraîches en pagaille. Ils signent les œufs mimosa aux herbes, la terrine de légumes, la quiche légère, le bowl végétarien. Côté plats, les cuissons douces au four subliment gigot d’agneau, rôti de veau, filet de saumon ou canard aux navets. Pour finir, place aux desserts de Pâques faciles : nid croustillant au chocolat, tarte aux fraises, cake parfumé aux agrumes, dessert chocolat express prêt en dix minutes.

Pâques 2026 : 20 recettes printanières phares pour composer votre menu pascal

L’astuce pour profiter de ses invités ; étaler le travail. J-1, on prépare terrine de légumes, pâté de Pâques, cake et fond de tarte aux fraises ; ces préparations gagnent en tenue en passant la nuit au frais. Le jour J, on lance les rôtis en cuisson douce à 160–180 °C, on laisse reposer la viande sous aluminium avant de trancher, on réalise à la minute les recettes qui aiment le feu vif : risotto crémeux aux cœurs d’artichauts, paëlla de Pâques, crevettes à la plancha. Un peu d’anticipation, et ces 20 recettes de Pâques 2026 restent vraiment faciles à enchaîner.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : J-1, cuire les œufs durs, blanchir asperges, monter terrine et fond de tarte. Technique : Assaisonner le gigot, le laisser mariner, préchauffer le four à 180 °C et organiser les grilles. Cuisson : Enfourner l’agneau, ajouter ensuite gratin et légumes, préparer en parallèle risotto ou paëlla. Finition : Laisser reposer les viandes, dresser œufs mimosa et terrine, garnir nid de Pâques juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps en cuisine < 2 h actif 🔍 Le secret de l’expert On joue sur deux leviers simples ; des cuissons douces au four pour rôtis et saumon, qui restent juteux grâce au repos, et des préparations qui prennent au froid, comme terrine ou pâté de Pâques, réalisées la veille. Le jour venu, on se concentre sur les finitions et les recettes minute. ✨ Le twist gourmand : Zestes de citron, herbes fraîches ciselées et touche croquante (graines, noisettes, pignons) réveillent œufs mimosa, gratins, risotto et même nid de Pâques. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Saturer le four à très haute température en cuisant tout en même temps ; l’agneau sèche, les gratins brûlent, le saumon se défait. Mieux vaut enchaîner les cuissons modérées et garder les desserts aux fraises au frais jusqu’au dernier moment.

Pâques 2026 : 20 recettes printanières phares pour composer votre menu pascal

Pour garder la maîtrise, on répartit ces recettes de Pâques faciles sur trois temps. J-2, on fait les courses et on prépare bouillons, marinades, bases de sauce. J-1, on cuit terrine, pâté, cake, on précuit certains gratins. Le jour J, on se limite aux cuissons essentielles et au dressage : œufs mimosa servis bien frais, grandes salades de légumes croquants, tranches de gigot nappées de jus, desserts montés au dernier moment. On construit ainsi le menu de Pâques 2026 qui ressemble à sa tribu, entre tradition d’agneau, menus tout poisson ou options végétariennes autour des légumes de saison.