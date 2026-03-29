Muffins avoine-pomme : arrêtez le beurre, cette astuce avec un simple fruit change tout au moelleux

Plus de beurre pour le goûter, mais envie de muffins avoine pomme sans beurre aussi moelleux qu’en boulangerie ? Cette recette à la compote de pommes sans sucres ajoutés révèle une astuce de préparation qui fait toute la différence.

Dans le four, l’odeur de pomme cuite et de cannelle se mêle aux notes d’avoine. À la sortie, la croûte à peine dorée cache un intérieur humide, qui se déchire en bouchées souples.

Plus de beurre à la maison ou envie d’un goûter plus léger ; on craint vite de perdre le moelleux. Ces muffins avoine-pomme sans beurre prouvent l’inverse. La réponse tient en trois mots : compote de pommes sans sucres ajoutés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de compote de pommes sans sucres ajoutés, 1 c. à café de vanille

✅ 150 g de flocons d’avoine, 100 g de farine T65/T80, 11 g de levure chimique, pincée de sel

✅ 2 pommes (env. 300 g) en dés d’1 cm, 1 c. à café de cannelle

✅ 2 œufs, 60 g de sucre, 20 à 30 g d’amandes effilées (facultatif)

Pourquoi remplacer le beurre par de la compote dans les muffins avoine-pomme ?

La compote remplace le beurre sans alourdir : eau et pectine de la pomme assurent l’hydratation de la pâte, une mie moelleuse et un parfum de pomme.

Pas à pas : la méthode pour des muffins avoine-pomme ultra moelleux, sans beurre

Pour des muffins avoine pomme ultra moelleux, on aère œufs et sucre, puis on ajoute compote et mélange sec en remuant peu. Les flocons d’avoine gonflent pendant le temps de repos ; la pâte reste épaisse mais souple.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C en chaleur tournante. Éplucher les pommes, les couper en dés d’1 cm. Préparer 12 moules à muffins garnis de caissettes. Technique : Fouetter 2 œufs et 60 g de sucre jusqu’à légère mousse. Ajouter 200 g de compote et la vanille, puis farine, levure chimique, cannelle et sel, en mélangeant brièvement. Cuisson : Ajouter 150 g de flocons d’avoine, mélanger délicatement, puis laisser reposer 5 à 10 minutes pour que l’avoine s’hydrate et que la pâte épaississe. Finition : Incorporer les dés de pomme. Remplir les caissettes aux trois quarts, parsemer d’amandes effilées. Cuire 20 à 22 minutes ; la pointe d’un couteau doit ressortir propre. Laisser tiédir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈30 min 🔍 Secret de l’expert La compote apporte eau, sucres et pectine de la pomme, qui remplacent le beurre en gardant du fondant. Les flocons d’avoine absorbent l’humidité pendant le repos, tandis que levure et œufs apportent du volume. ✨ Le twist gourmand : Mélanger 20 g de flocons, 20 g de cassonade, 15 g d’amandes effilées et 1 c. à soupe de compote, puis émietter sur chaque muffin avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surmélanger la pâte après la farine et l’avoine, ou utiliser une compote sucrée : les muffins deviennent denses, trop sucrés et sèchent à la cuisson.

Conservation, réchauffage et variantes gourmandes à la compote

Une fois refroidis, ces muffins avoine pomme compote se gardent 2 à 3 jours dans une boîte hermétique, voire au congélateur. Un passage de 8 à 10 secondes au micro-ondes la rend souple. Chocolat, pomme-poire, version épicée ou végane suivent la base.