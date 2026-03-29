Muffins avoine-pomme : arrêtez le beurre, cette astuce avec un simple fruit change tout au moelleux
Plus de beurre pour le goûter, mais envie de muffins avoine pomme sans beurre aussi moelleux qu’en boulangerie ? Cette recette à la compote de pommes sans sucres ajoutés révèle une astuce de préparation qui fait toute la différence.
Dans le four, l’odeur de pomme cuite et de cannelle se mêle aux notes d’avoine. À la sortie, la croûte à peine dorée cache un intérieur humide, qui se déchire en bouchées souples.
Plus de beurre à la maison ou envie d’un goûter plus léger ; on craint vite de perdre le moelleux. Ces muffins avoine-pomme sans beurre prouvent l’inverse. La réponse tient en trois mots : compote de pommes sans sucres ajoutés.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de compote de pommes sans sucres ajoutés, 1 c. à café de vanille
- ✅ 150 g de flocons d’avoine, 100 g de farine T65/T80, 11 g de levure chimique, pincée de sel
- ✅ 2 pommes (env. 300 g) en dés d’1 cm, 1 c. à café de cannelle
- ✅ 2 œufs, 60 g de sucre, 20 à 30 g d’amandes effilées (facultatif)
Pourquoi remplacer le beurre par de la compote dans les muffins avoine-pomme ?
La compote remplace le beurre sans alourdir : eau et pectine de la pomme assurent l’hydratation de la pâte, une mie moelleuse et un parfum de pomme.
Pas à pas : la méthode pour des muffins avoine-pomme ultra moelleux, sans beurre
Pour des muffins avoine pomme ultra moelleux, on aère œufs et sucre, puis on ajoute compote et mélange sec en remuant peu. Les flocons d’avoine gonflent pendant le temps de repos ; la pâte reste épaisse mais souple.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C en chaleur tournante. Éplucher les pommes, les couper en dés d’1 cm. Préparer 12 moules à muffins garnis de caissettes.
- Technique : Fouetter 2 œufs et 60 g de sucre jusqu’à légère mousse. Ajouter 200 g de compote et la vanille, puis farine, levure chimique, cannelle et sel, en mélangeant brièvement.
- Cuisson : Ajouter 150 g de flocons d’avoine, mélanger délicatement, puis laisser reposer 5 à 10 minutes pour que l’avoine s’hydrate et que la pâte épaississe.
- Finition : Incorporer les dés de pomme. Remplir les caissettes aux trois quarts, parsemer d’amandes effilées. Cuire 20 à 22 minutes ; la pointe d’un couteau doit ressortir propre. Laisser tiédir.
Conservation, réchauffage et variantes gourmandes à la compote
Une fois refroidis, ces muffins avoine pomme compote se gardent 2 à 3 jours dans une boîte hermétique, voire au congélateur. Un passage de 8 à 10 secondes au micro-ondes la rend souple. Chocolat, pomme-poire, version épicée ou végane suivent la base.
En bref
- 🍏 Muffins avoine pomme sans beurre prêts en environ 30 minutes, à base de compote de pommes sans sucres ajoutés et flocons d’avoine.
- 🔥 Une méthode simple explique comment remplacer entièrement le beurre par la compote tout en obtenant une mie moelleuse et une texture épaisse mais souple.
- 🥄 Astuces sur le temps de repos, la chaleur tournante et le geste interdit qui fait passer ces muffins avoine pomme compote de fondants à denses.
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