Apéro : 2 ingrédients dont du chorizo, cette astuce au four en 15 min fait craquer tout le monde

Invités qui débarquent et apéro à improviser ? Avec ces feuilletés au chorizo en quinze minutes, deux ingrédients suffisent pour un plateau croustillant qui fait illusion de traiteur.

Deux ingrédients, un four et quinze minutes : ces feuilletés au chorizo font craquer tout le monde

Ça sent le beurre chaud, le piment doux et la pâte qui gonfle. Sur la plaque, de petites spirales dorées se soulèvent et frémissent. Une fois à table, ces feuilletés au chorizo se croquent en deux bouchées, avec ce mélange croustillant-fondant qui appelle immédiatement la suivante.

Pourtant, la base tient en deux produits seulement : une bonne pâte, un chorizo, un four à 200 °C, quinze minutes chrono. Le reste se joue dans le geste ; on va voir comment éviter les feuilletés plats ou détrempés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre bien froide (230 à 250 g)

bien froide (230 à 250 g) ✅ 150 g de chorizo entier, doux ou fort selon les goûts

entier, doux ou fort selon les goûts ✅ 50 g de fromage râpé (emmental ou comté, facultatif)

✅ 1 jaune d’œuf et 1 c. à café d’herbes de Provence (facultatif)

Les deux ingrédients qui suffisent pour des feuilletés au chorizo façon traiteur

Avec seulement la pâte et le chorizo, ces bouchées apéro au chorizo 2 ingrédients ont un air de plateau traiteur. On choisit une pâte froide, pur beurre, pour un feuilletage qui gonfle sans détremper. Le chorizo apporte le gras parfumé qui dore les spirales et assaisonne la pâte ; fromage, jaune d’œuf et herbes sont de simples bonus.

Comment façonner les roulés au chorizo pour qu’ils ne s’ouvrent jamais à la cuisson

Le secret, c’est le roulage serré. On garnit la pâte en couche fine, puis on la roule en boudin compact. Dix minutes au congélateur, et le cylindre se découpe net en rondelles ; les roulés de pâte feuilletée au chorizo gardent ainsi une forme régulière au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, chaleur tournante si possible. Dérouler la pâte froide et répartir le chorizo en fine couche, en laissant 1 cm libre sur un bord. Technique : Rouler serré en boudin compact, sans déchirer la pâte, puis placer 10 minutes au congélateur. Cuisson : Découper des tranches d’environ 1 cm et les déposer à plat, bien espacées, sur une plaque couverte de papier cuisson ; dorer, ajouter fromage et herbes si souhaité. Finition : Enfourner au milieu du four 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que les spirales soient gonflées, dorées et nappées d’un peu de gras de chorizo.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert On roule la pâte serrée, puis on enfourne dans un four très chaud. La vapeur soulève le feuilletage tandis que le gras du chorizo dore les bords. ✨ Le twist gourmand : Un voile de comté râpé avant cuisson forme une croûte gratinée qui capte le jus du chorizo. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter la garniture en couche épaisse : trop de chorizo ou de fromage détrempe la pâte et empêche les spirales de gonfler.

Astuces de chef pour booster et servir vos feuilletés au chorizo

Garder le boudin au froid, puis trancher et cuire juste avant de servir. Ces bouchées d’apéro express chorizo pâte feuilletée se servent tièdes.