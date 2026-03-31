Menus familiaux économiques : la liste d’ingrédients pour 4 du 30 mars au 3 avril 2026 sans exploser le budget

Entre navarin qui mijote et gâteau de riz au four, ces menus familiaux économiques promettent 5 soirs complets pour 4 personnes, du 30 mars au 3 avril 2026. Objectif : une seule liste d’ingrédients, moins de stress en cuisine et un budget qui reste sous contrôle.

Dans la cuisine, la cocotte laisse monter le parfum d’un navarin qui mijote, pendant qu’un gâteau de riz dore au four. Assiettes garnies, enfants affamés, emploi du temps serré : on veut nourrir tout le monde sans bousiller le budget.

Du 30 mars au 3 avril 2026, cette semaine de menus familiaux économiques aligne un plat complet et un dessert maison chaque soir. Une seule liste d’ingrédients pour la semaine guide les achats ; reste à s’organiser pour cuisiner vite et pas cher.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de mouton pour le navarin printanier du lundi

✅ 1 kg de patates douces pour le parmentier du vendredi

✅ 1 kg de blettes pour le gratin du jeudi

✅ 750 g de pois chiches pour la salade aux 3 épices

Menus familiaux économiques : la liste d’ingrédients pour la semaine du 30 mars au 3 avril 2026

On vise un menu pas cher famille 4 personnes centré sur les légumes : carottes nouvelles, navets ronds, pois, blettes, patates douces, pommes, rhubarbe. On ajoute mouton, viande hachée, jambon, œufs, lait et fromages pour compléter la liste d’ingrédients.

Lundi, navarin printanier et gâteau de riz ; mardi, radis aux petits suisses et quiche endives–jambon–maroilles ; mercredi, crêpes aux épinards gratinées et compote de pommes ; jeudi, salade de pois chiches et gratin de blettes ; vendredi, parmentier de patate douce et far à la rhubarbe.

Menus familiaux économiques : la liste d’ingrédients pour la semaine du 30 mars au 3 avril 2026

Pour tenir la cadence, on anticipe un minimum. Le dimanche, on épluche carottes, navets, pommes de terre, on lave les blettes et l’on cuit déjà compote de pommes et gâteau de riz, à garder au frais.

En semaine, il ne reste qu’à assembler. Le navarin mijote 1 h 15 à feu doux ; quiche, gratin de blettes, crêpes aux épinards et parmentier cuisent 20 à 35 minutes à 180 °C. On égoutte soigneusement épinards, pois chiches et blettes pour garder des gratins bien fermes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Le dimanche, on fait les courses et lave les légumes. Technique : On lance navarin, compote ou gâteau de riz en avance. Cuisson : Chaque soir, on enfourne quiche, gratin ou parmentier à 180 °C. Finition : On ajoute fromage, herbes, amandes et sert plats et desserts.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Menus économiques 🔍 Le secret de l’expert Les cuissons lentes du navarin et des gratins transforment le collagène en gélatine et épaississent la sauce. Riz et pommes de terre apportent l’amidon qui fixe les jus et donne un moelleux très rassasiant. ✨ Le twist gourmand : On sert une salade de concombre à la grecque : rondelles dégorgées au sel, yaourt grec à l’aneth, ail, quelques olives noires. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas égoutter épinards, blettes, pois chiches ou concombre : l’eau détrempe quiches et gratins. Raccourcir les cuissons laisse la viande dure et le parmentier pâteux.

Menus familiaux économiques : la liste d’ingrédients pour la semaine du 30 mars au 3 avril 2026

Les restes de navarin, gratins ou parmentier se congèlent par portions pour un soir.