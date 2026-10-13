Plus personne ne pose juste une citrouille en octobre : ce squelette géant de 3 mètres venu des USA s'installe sur la pelouse

En octobre 2026, les jardins français troquent la simple citrouille pour un squelette géant de trois mètres et des projecteurs solaires dignes des pelouses américaines. Comment installer ce décor de film sans abîmer votre extérieur ni exploser la facture ?

Une seule citrouille posée sur le perron fait désormais un peu pâle figure. Sur les réseaux, les jardins se transforment en décors de film, avec façades animées et silhouettes géantes qui gardent l’allée. Ce qui paraissait réservé aux banlieues américaines arrive maintenant au bout de la rue.

En octobre 2026, la tendance venue des États-Unis s’impose : un squelette géant de trois mètres planté dans la pelouse, accompagné de projecteurs solaires qui font danser chauves-souris et fantômes sur les murs. Reste à voir comment adopter ce duo spectaculaire sans malmener le jardin… ni y passer tous ses week-ends.

Le squelette géant de trois mètres, nouvelle star des jardins

Aux États-Unis, les maisons rivalisent déjà de jardins hantés, et cette esthétique s’invite désormais dans les jardins français. À l’automne 2026, les rayons déco de Botanic, Leroy Merlin ou Jardiland affichent des ossatures de squelettes de trois mètres de haut. Conçues pour rester dehors malgré la pluie, elles se montent et se démontent rapidement avant de filer au garage jusqu’au prochain Halloween.

Pour que cette grande silhouette reste un atout et non un danger, on l’ancre avec des piquets enfoncés dans la terre au lieu de la lester sur les dalles. On la place en zone dégagée, loin des câbles et des branches fines, idéalement près de graminées dorées ou de feuillages rougis : contraste fort, massif préservé.

Projecteurs solaires : la lumière Halloween qui respecte le jardin

Nous avons tous déjà pesté contre une guirlande détrempée ou un câble qui traîne dans l’herbe. Les projecteurs solaires à motifs effacent ces soucis : de petits boîtiers à piquer dans la terre ou une jardinière, qui stockent la lumière du jour puis projettent, à la nuit tombée, des citrouilles, chauves-souris ou fantômes stylisés autour du squelette et sur la façade.

Leur atout ? Trois bénéfices majeurs pour le jardin :

aucun câble qui serpente dans l’herbe humide ;

pas de consommation sur le réseau électrique domestique ;

une lumière plus douce qui limite la sur-illumination et ménage insectes et petits mammifères.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le squelette géant structure le décor, les projecteurs solaires ajoutent l’ambiance nocturne sans câbles ni prises, tout en limitant l’impact sur le jardin et sur la facture d’énergie. 💡 Le petit plus : incliner légèrement les projecteurs pour faire courir les ombres sur la façade, puis réutiliser ces lampes le reste de l’année pour baliser une allée ou un massif. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter le squelette sans ancrage profond ou diriger des projecteurs trop puissants vers la rue, au risque de gêner voisins, automobilistes et perturber la faune nocturne.

Un décor de film en quelques gestes, sans ruiner l’extérieur

Une fois le squelette géant solidement planté et les projecteurs orientés, la déco Halloween au jardin bascule dans une autre dimension. Un personnage de trois mètres au centre de la pelouse, des chauves-souris lumineuses qui courent sur la façade, et votre extérieur prend des airs de film d’horreur en quelques gestes, sans week-end entier passé à bricoler ni sacs de déchets verts à sortir le 1er novembre.