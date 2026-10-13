Mieux qu’un croque-monsieur : ce dîner alsacien en crêpe épaisse aux œufs et jambon se rate pour une seule erreur

Le soir, dans votre cuisine, une crêpe alsacienne épaisse au jambon et aux herbes remplace le croque de brasserie en un seul plat. En quelques gestes précis, elle devient ce dîner moelleux et doré que toute la table attend encore.

Au lieu du fromage qui grésille sur un croque de brasserie, la cuisine se remplit ici de beurre noisette, de jambon chaud et d’herbes fraîches. Dans la poêle, une crêpe épaisse gonfle doucement, ses bords dorés frémissent, le centre reste moelleux.

On la coupe comme un petit coussin, assez généreux pour remplacer le dîner. Œufs, farine, jambon et bouquet d’herbes se fondent dans une seule crêpe alsacienne épaisse au jambon et aux herbes, façon eierkueche. Reste à réussir la pâte et la cuisson.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de farine de blé + 4 œufs

✅ 50 g de beurre demi-sel, 3 c. à s. de crème fraîche légère

✅ 250 ml de lait entier + 150 à 250 ml d’eau gazeuse, sel, poivre

✅ 1 bouquet de persil, ciboulette, estragon + 4 tranches de jambon blanc + 2 c. à s. d’huile neutre

Pourquoi cette crêpe alsacienne bat le croque de brasserie

Un croque-monsieur rassasie mais reste souvent lourd. Avec cette eierkueche, le jambon et les herbes parfument directement la pâte ; chaque bouchée est moelleuse, dorée, nourrissante. On prépare huit grandes crêpes avec trois fois rien, sans multiplier les casseroles.

Pâte épaisse, cœur moelleux : la méthode inratable

Tout se joue dans la texture de la pâte et la douceur de la cuisson. Contrairement à une crêpe classique, elle reste épaisse, presque comme une pâte à gâteau qui tombe en ruban. Le duo lait entier + eau gazeuse l’allège, le repos au frais l’homogénéise.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, œufs, crème et beurre noisette tiédi jusqu’à une pâte lisse et épaisse. Technique : Ajouter lait et eau gazeuse petit à petit pour une pâte qui tombe en ruban, puis incorporer herbes et jambon ; laisser reposer 1 h au frais. Cuisson : Huiler une petite poêle, chauffer à feu moyen et verser une grosse louche de pâte sans l’étaler ; laisser dorer les bords. Finition : Retourner la crêpe délicatement, dorer l’autre face, garder au chaud les crêpes cuites et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile, 1 h 30 (dont 1 h de repos) 🔍 Le secret de l’expert Œufs, crème et beurre forment une pâte riche mais souple, qui retient l’humidité. Le lait dore et assouplit, l’eau gazeuse apporte de l’air, le repos assure une cuisson régulière. ✨ Le twist gourmand : Mettre 1/2 sachet de levure, verser une pâte un peu plus fluide sur une plaque à 180 °C, avec fromage et quelques légumes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas étaler la pâte ni monter le feu : la crêpe brûle à l’extérieur, reste crue au centre et s’affaisse.

Servir, conserver et varier votre crêpe alsacienne épaisse

Ces eierkueche se servent brûlantes, à la sortie de la poêle, avec une salade verte, des cornichons ou un bol de fromage blanc aux herbes. On peut ajouter un peu de comté ou de munster dans la pâte. Les crêpes restantes se gardent deux jours au frais, puis se réchauffent doucement à la poêle.