Ce plat de crêpes salées au four prêt en 12 min a fait dire à ma fille « c’est mieux qu’un gratin »

Un soir de semaine, à la maison, ces crêpes roulées jambon-comté au four font lâcher à une petite fille que c’est « mieux qu’un gratin ». En trente minutes chrono, un plat du soir avec des crêpes change la routine familiale sans effort.

Dans le four, ça crépite doucement. L’odeur du beurre chaud et du comté qui fond envahit la cuisine. Sur la table, un plat rempli de rouleaux dorés attend ; on devine déjà le croustillant du dessus et le cœur très fondant.

Et puis une petite voix repose sa fourchette : « C’est mieux qu’un gratin. » Devant elle, des crêpes salées roulées, bien serrées, passées 12 minutes au four. Comment ce plat aussi simple peut-il faire autant d’effet un soir de semaine ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 crêpes nature (env. 20 cm), maison ou du commerce

✅ Pour la béchamel : beurre 50 g, farine 50 g, lait 60 cl, sel, poivre, muscade

✅ 250 g de jambon blanc en dés ou en lanières

✅ 200 g de comté râpé (150 g dans la sauce, 50 g pour gratiner) + 20 g de beurre pour le plat

L’idée qui change tout : des crêpes roulées jambon-comté plutôt qu’un gratin

Ces crêpes roulées jambon comté au four reprennent tout ce qu’on aime dans un gratin, pourtant en version roulée, facile à servir. Chaque crêpe devient un petit cannelloni gourmand, avec le moelleux de la crêpe et la gourmandise d’une crêpe jambon fromage au four.

La méthode express pour des crêpes salées gratinées au cœur fondant

D’ailleurs, pour un plat du soir avec des crêpes, on commence par une pâte simple : 250 g de farine, 3 œufs, 50 cl de lait et une pincée de sel. La clé, c’est la béchamel épaisse : roux beurre-farine à feu doux, lait ajouté petit à petit jusqu’à texture crème dessert, puis comté râpé et jambon hors du feu.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer une pâte avec farine, œufs, lait et sel, cuire 8 crêpes fines dans une poêle huilée, ou prendre 8 crêpes nature déjà prêtes. Technique : Faire fondre le beurre, ajouter la farine, cuire 1 min, puis verser le lait en fouettant jusqu’à consistance crème dessert ; hors du feu, assaisonner et incorporer comté râpé et jambon. Cuisson : Étaler 2 cuillerées de béchamel jambon-comté sur chaque crêpe, rabattre les côtés, rouler serré et aligner dans un plat beurré. Finition : Napper du reste de sauce, parsemer de comté, enfourner 12 min à 200 °C, laisser reposer quelques minutes et servir bien chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 30–35 min 🔍 Le secret de l’expert Une béchamel bien épaisse enrobe jambon et comté sans détremper la crêpe. Le roulage serré garde le cœur fondant, tandis que le dessus nappé dore comme un petit gratin. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des champignons de Paris bien revenus dans la garniture, ou couper les crêpes en mini-roulés “escargots” à gratiner pour un effet festif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfourner une béchamel liquide ; elle fuit, détrempe les crêpes et empêche le dessus de gratiner.

Varier, conserver et servir ces crêpes salées gratinées

On peut monter le plat à l’avance, garder au frais et gratiner au dernier moment. Pour changer, ajouter poireaux, épinards ou légumes rôtis dans la béchamel ; servir avec une salade.