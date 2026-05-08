Ce fruit très mûr que ma grand-mère refusait de couper au couteau rend votre gâteau au yaourt imbattable

Dans une petite cuisine du Limousin, une grand-mère transforme un simple gâteau au yaourt en goûter ultra moelleux et qui se démoule sans casse. Derrière ce succès, un geste précis avec la banane change tout pour les gourmands.

« Écrase-la à la fourchette, pas au couteau » : le geste de ma grand-mère limousine pour un gâteau au yaourt imbattable

Dans sa cuisine du Limousin, ça sentait le beurre chaud, le sucre et la banane caramélisée. Le gâteau au yaourt gonflait tranquillement derrière la vitre du four.

Avant même de sortir le moule, ma grand-mère répétait : « Écrase-la à la fourchette, pas au couteau ». Sa banane tigrée transformait ce simple gâteau en goûter ultra moelleux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 1 yaourt nature au lait entier (125 g), 3 œufs, 140 g de sucre, 80 g d’huile neutre.

✅ Secs : 220 g de farine T45 ou T55, 10 g de levure, 1 pincée de sel.

✅ Moelleux : 2 bananes très mûres (~200 g de chair), 1 c. à café de vanille.

✅ Moule : 15 g de beurre pommade + 20 g de sucre ou cassonade.

Les bons choix pour un gâteau au yaourt ultra moelleux

Si le gâteau au yaourt finit souvent sec, ce n’est pas de la malchance. Four trop chaud, farine trop travaillée, yaourt trop maigre… Ici, on mise sur un yaourt entier, un peu d’huile, une banane tigrée et un moule préparé au beurre et sucre pour un gâteau au yaourt qui ne colle pas au moule.

Le geste de grand-mère : écraser la banane à la fourchette

Pour ce gâteau au yaourt, l’astuce de grand-mère tient en un détail : au lieu de couper la banane en dés, on l’écrase à la fourchette, en purée grossière. Les pectines et les sucres ainsi libérés retiennent l’eau ; de petits éclats de fruit fondent dans la pâte sans la trouer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer un moule au pommade, verser le sucre, faire tourner, vider l’excédent. Préchauffer le four à 170 °C. Technique : Blanchir œufs et sucre, ajouter yaourt, huile, vanille. Mélanger farine, levure, sel, puis les incorporer en deux fois, juste pour faire disparaître la farine sans trop fouetter le gluten. Cuisson : Écraser les bananes très mûres à la fourchette, en purée épaisse avec quelques morceaux. Les incorporer à la pâte, puis laisser reposer 10 à 20 minutes pour que la levure commence à agir. Finition : Verser la pâte dans le moule, enfourner 35 à 40 minutes. Laisser reposer 10 à 15 minutes sur une grille, puis démouler d’un geste franc et laisser refroidir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Banane écrasée : pectines et sucres retiennent l’eau et gardent la mie tendre. Yaourt entier et huile apportent la matière grasse, et le moule beurré‑sucré caramélise (réaction de Maillard) en coque anti‑adhésive. ✨ Le twist gourmand : Chemiser le moule à la cassonade et ajouter quelques noix torréfiées dans la pâte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Banane en dés : ils sèchent et trouent la mie. Beurre fondu ou mélange prolongé après la farine rendent le gâteau sec.

Conserver et servir le gâteau au yaourt à la banane

Ce gâteau au yaourt à la banane reste ultra moelleux deux jours sous cloche. On peut aussi appliquer ce geste aux poires très mûres.