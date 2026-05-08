Goûter : cette façon de tremper la brioche aux fraises en 10 min a rendu mes enfants fous, évitez l’erreur classique

En dix minutes, une simple brioche de la veille s’est transformée chez moi en dessert aux fraises qui a rendu les enfants accros. Tout est parti d’une phrase glissée par la voisine sur le palier et d’un bain discret œufs-lait.

Ma voisine m’a dit « trempe ta brioche là-dedans » : dix minutes plus tard, mes enfants en redemandaient avec les fraises

Mercredi, 16 h 30. Les fraises embaument la cuisine, la brioche trône sur la table, dodue, encore un peu beurrée au toucher. Sur le palier, la voisine lâche cette phrase qui change tout : « Trempe ta brioche là-dedans ». Derrière, un bain discret, œufs-lait parfumé, et l’idée d’un goûter qui va beaucoup trop plaire.

Dix minutes plus tard, la poêle chante, la croûte craque sous la fourchette, l’intérieur reste presque crémeux. Les fraises juteuses coulent sur la mie chaude, une cuillerée de yaourt vanillé se mêle au jus rouge. On tient une brioche perdue aux fraises façon dessert de bistrot, sans four, sans prise de tête.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Brioche de boulanger légèrement rassise : 8 tranches d’environ 2 cm

✅ 2 œufs, 200 ml de lait entier, 20 g de sucre, 1 pincée de sel, vanille

✅ 500 g de fraises, 1 à 2 c. à s. de sucre, 1 c. à c. de jus de citron

✅ 2 yaourts à la vanille (250 g), 30 g de beurre, 1 c. à s. de cassonade (option)

Les bons ingrédients pour une brioche perdue aux fraises qui tient en cuisson

Pour que la brioche façon pain perdu reste tenue, on choisit une brioche de boulanger, un peu rassise, coupée épaisse. Autour de 2 cm, la tranche s’imbibe sans se déchirer et garde ce cœur moelleux qui fait tout l’intérêt.

Le bain se joue simple : œufs, lait entier, sucre, sel, un trait de vanille, éventuellement un zeste fin de citron. Côté garniture, on vise de belles fraises parfumées, juste sucrées et citronnées pour rendre un jus naturel, plus un yaourt vanillé bien onctueux qui apporte le crémeux sans lourdeur.

La technique express pour tremper la brioche sans la détremper

On commence par rincer, équeuter et couper les fraises, puis on les met à macérer avec sucre et jus de citron. Pendant qu’elles rendent leur jus, on fouette œufs, lait, sucre, sel et vanille dans une assiette creuse ; le mélange doit rester froid ou tiède.

Chaque tranche de brioche passe ensuite dans ce bain quelques secondes par face, pas plus. On pose directement dans une poêle antiadhésive chaude, nappée de beurre, feu moyen. Deux à trois minutes de chaque côté suffisent pour obtenir une brioche poêlée dorée dehors, fondante dedans, sans effet “éponge”.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire macérer les fraises coupées avec sucre et jus de citron ; garder le yaourt au frais. Technique : Fouetter œufs, lait, sucre, sel, vanille ; tremper chaque tranche 3 à 4 secondes par face, puis égoutter brièvement. Cuisson : Dorer la brioche dans le beurre, feu moyen, 2 à 3 minutes par côté ; éventuellement saupoudrer de cassonade en fin de cuisson. Finition : Servir la brioche chaude avec une grosse cuillerée de yaourt, les fraises et leur jus versé généreusement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 15 min 🔍 Le secret de l’expert Tranches épaisses, brioche légèrement rassise, bain froid et trempage éclair donnent une brioche perdue aux fraises ultra fondante mais jamais spongieuse. La macération des fraises fournit un jus qui nappe et équilibre le beurre et le sucre. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, saupoudrer un voile de sucre mélangé à un peu de cannelle et de zeste d’orange, façon torrijas, avant d’ajouter fraises et yaourt. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser la brioche tremper dans un lait trop chaud ou trop longtemps ; elle s’effondre, boit tout et brûle avant d’être cuite dedans.

Variantes minute : chocolat, autres fruits et brioche façon torrijas

Au-delà de la brioche perdue aux fraises et yaourt, on peut jouer les variantes minute : bananes en rondelles, pommes rapidement poêlées, fruits rouges surgelés juste réchauffés avec un peu de sucre. Un filet de chocolat ou de caramel sur la brioche chaude change tout.

Pour une version plus légère, on remplace le yaourt vanillé par un yaourt nature ou un fromage blanc lissé. En mode torrijas, on ajoute un peu de crème au lait, cannelle et zeste d’agrume dans le bain. Dans tous les cas, on sert la brioche poêlée tiède, juste sortie de la poêle ; si besoin, on la garde quelques minutes au four à 120 °C, porte entrouverte, pour préserver le contraste croustillant-fondant.