Blanquette de veau : si vous oubliez ce geste à l’ancienne, vous gâchez la sauce dont personne ne laisse une miette

Viande qui se coupe à la cuillère, sauce blanche nappante et riz pilaf beurré : ma blanquette de veau à l’ancienne fait toujours des assiettes impeccables. Reste un détail clé pour obtenir ce goût de bistrot à la maison.

Une odeur de veau mijoté, de carotte sucrée et de crème chaude qui s’échappe de la cocotte… Quand la sauce commence à napper la cuillère, on sait déjà que les assiettes vont être raclées. Depuis qu’on prépare la blanquette de veau à l’ancienne, plus personne n’en laisse une miette.

Tout se joue sur des gestes simples mais précis : démarrer la viande à l’eau froide, laisser le temps au bouillon clair de se construire, puis monter une sauce blanche soyeuse avec crème et citron. On garde le meilleur des recettes comme chez grand-mère, avec une tenue et un goût de bistrot. D’ailleurs, une fois qu’on a pris le pli, cette version devient la vraie recette blanquette de veau inratable.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de veau à blanquette (épaule, tendron, poitrine, collier), 8 grains de poivre, 10 g de sel

✅ 3 carottes, 1 poireau, 1 gros oignon, 2 gousses d’ail, 1 bouquet garni, 2 clous de girofle, 2 l d’eau

✅ 60 g de beurre, 60 g de farine, 80 cl de bouillon chaud, 20 cl de crème, 1 jaune d’œuf, 1 citron

✅ 350 g de champignons de Paris, 300 g de riz long, 1 échalote, 25 à 30 g de beurre, 60 cl d’eau chaude

Les bons ingrédients pour une blanquette de veau à l’ancienne ultra fondante

Pour une blanquette de veau ultra fondante, on choisit des morceaux riches en collagène : épaule, tendron, poitrine ou collier. En mijotant, ce collagène fond en gélatine et donne une texture moelleuse, avec une sauce naturellement plus ronde. Autour, carottes, poireau, oignon et bouquet garni construisent le goût, pendant que citron et crème apportent le contraste acidulé-doux.

Les champignons de Paris, bien dorés, apportent le grillé ; le riz pilaf, lui, attrape chaque goutte de sauce. On obtient une blanquette de veau comme chez grand-mère, mais avec la précision d’une cuisine de bistrot.

Ma recette détaillée de blanquette de veau à l’ancienne (version inratable)

Le secret tient en quatre temps : blanchir le veau pour un bouillon clair, poursuivre en cuisson à petits frémissements, saisir les champignons à feu vif, puis monter la sauce au roux blond et à la liaison crème–jaune d’œuf. On termine en nappant la viande et les légumes de cette sauce blanche, velours, posée sur un riz pilaf bien beurré.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Plonger le veau dans l’eau froide, porter à frémissement, rincer, puis remettre avec aromates et légumes coupés. Technique : Laisser le veau mijoter 1 h 15 à 1 h 30 à tout petits frémissements, écumer, prélever le bouillon et réserver viande et légumes. Cuisson : Saisir les champignons à feu vif jusqu’à coloration, puis cuire un roux blond avec beurre et farine, mouiller au bouillon. Finition : Incorporer crème, jaune tempéré et citron sans faire bouillir, réunir viande, légumes, champignons, napper de sauce et servir avec le riz pilaf.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 2 h 🔍 Le secret de l’expert Blanchiment et écumage donnent un bouillon clair. La cuisson à petits frémissements (85–95 °C) laisse le collagène fondre en gélatine : le veau reste juteux et la sauce blanche gagne en rondeur. Roux blond bien cuit, liaison crème–jaune d’œuf sous l’ébullition et champignons vraiment dorés assurent le fameux effet “velours” en bouche. ✨ Le twist gourmand : Mixer une cuillère de carottes et poireau avec un peu de sauce pour la renforcer, puis ajouter une pointe de crème crue et un zeste de citron râpé hors du feu. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser bouillir la sauce après le jaune d’œuf ou au réchauffage ; elle tranche, la texture devient granuleuse et la blanquette perd tout son côté soyeux.

Variantes, conservation et réchauffage : une blanquette encore meilleure le lendemain

Au service, on pose un lit de riz pilaf, le veau et les légumes par-dessus, les champignons bien visibles, puis une généreuse louche de sauce. Un peu de persil ou de ciboulette, éventuellement un filet de citron, et la blanquette de veau comme au bistrot est prête.

Cette blanquette se garde deux jours au frais ; le goût se fond et gagne en profondeur. On réchauffe toujours à feu très doux, sans ébullition, en remuant la cocotte. Pourtant, juste avant de servir, un dernier ajustement sel-citron redonne le relief qui fait qu’on ne laisse pas une goutte dans l’assiette.