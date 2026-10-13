Oubliez les biscuits du supermarché : ces sablés fourrés façon BN ont le goût de l’enfance, sauf si vous faites ce geste

En 1 h 30, ces biscuits fourrés façon BN maison transforment votre cuisine en cour de récréation, avec un vrai goût de goûter d’enfance. Une alternative simple aux paquets industriels, à préparer chez soi pour croquer croustillant et fourré sans additifs.

Odeur de beurre chaud, biscuit qui dore, petite note de chocolat dans l’air : en quelques minutes, la cuisine ressemble à une salle de récréation.

On oublie les paquets du supermarché ; ces biscuits fourrés façon BN maison offrent le même goût de goûter d’enfance, avec des ingrédients que l’on choisit.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de farine de blé, 50 g de sucre glace, 1/4 c. à café de levure, 1 pincée de sel

✅ 100 g de beurre doux mou + 1 œuf moyen

✅ 180 g de garniture : pâte à tartiner, confiture épaisse ou purée d’oléagineux

✅ Option “goûter d’enfance” : 30 g de poudre de noisettes, vanille, fleur de sel, 30 g de chocolat noir

Oubliez les paquets : des biscuits fourrés façon BN au goût exact des goûters d’enfance

Ces sablés ultra simples reprennent tout ce qui faisait craquer les BN de la cour d’école : un biscuit fin, croustillant sur les bords, plus fondant au centre, et un cœur généreux au chocolat, à la confiture ou à la purée de noisettes. Sans huile étrange ni additifs, seulement la petite nostalgie en plus.

La pâte sablée qui ne se rétracte pas : la méthode inratable

Pour obtenir cette texture de sablé qui ne se rétracte pas, on commence par crémer beurre mou et sucre glace jusqu’à la pommade, puis on ajoute l’œuf. Farine, levure et sel arrivent ensuite d’un coup ; on mélange juste assez pour former une boule, à laisser reposer 30 minutes au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Crémer beurre et sucre glace, ajouter l’œuf, puis les poudres. Technique : Former une boule, filmer et laisser reposer 30 minutes au froid. Cuisson : Étaler sur 3 à 4 mm, détailler 20 biscuits, préparer les visages. Finition : Cuire à 180 °C 12 à 15 minutes, refroidir complètement, garnir et refermer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert En mélangeant d’abord beurre et sucre, puis les poudres sans pétrir, on limite le gluten : la pâte reste souple, ne gonfle pas et donne un sablé fin, qui garde des contours nets après cuisson. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de poudre de noisettes et de vanille dans la pâte, plus une pincée de fleur de sel dans la pâte à tartiner, renforce le côté chocolat-noisette façon goûter d’enfance. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de garnir des biscuits encore tièdes ou de retravailler la pâte à l’infini ; ils deviendraient mous, durs sous la dent et se conserveraient très mal.

Cuisson, montage et conservation : le secret des biscuits qui restent croustillants

On sort les biscuits du four dès que les bords blondissent ; en refroidissant sur une grille, ils gagnent en croquant sans sécher. On les garnit seulement une fois froids, puis on les glisse dans une boîte bien fermée. Un à deux biscuits, un fruit, un verre d’eau et un yaourt suffisent pour un goûter complet qui rappelle les retours d’école.