Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : laisser un pot posé à même le carrelage en novembre détruit ses racines avant janvier

Chaque hiver, des pots éclatent et des plantes dépérissent sur balcons et terrasses, tandis qu’en pépinière rien ne casse. Quel geste discret protège vraiment racines et contenants ?

Sur le balcon ou la terrasse, les premières gelées arrivent toujours plus vite qu’on ne le croit. Les pots restent posés sur le carrelage, l’hiver passe, et au printemps la plante n’a pas redémarré, parfois même le pot s’est fendu sans prévenir.

Pendant ce temps, en pépinière, des centaines de contenants sont rangés au cordeau, tous surélevés, jamais collés au sol ni posés sur une soucoupe. Si les professionnels se donnent cette peine chaque automne, c’est qu’ils ont identifié un ennemi invisible sous le pot.

Ce qui se joue sous un pot collé au sol en hiver

Un pot lourd posé à plat crée un effet ventouse : l’air ne circule plus, le trou de drainage se bouche, et l’eau stagnante s’accumule sous la base. Sur une dalle en béton ou un carrelage, chaque pluie laisse une fine flaque prisonnière, invisible mais tenace.

Quand la température a chuté sous 0 °C, cette réserve a gelé, s’est dilatée et a formé un bloc de glace qui a comprimé les radicelles. Les racines ont manqué d’air, la motte a été frigorifiée de tous côtés et, sous la pression, les pots en terre cuite se sont parfois fendus.

Pourquoi surélever les pots en hiver change tout

Les pépiniéristes ont tiré la leçon : toujours surélever les pots en hiver de 2 à 5 cm. Trois cales en bois, des briques ou des pieds de pot créent un vide d’air sous la base, l’eau s’évacue aussitôt et le fond n’est plus plaqué sur un sol glacé.

Nous avons tous déjà laissé un bac collé au sol avec une soucoupe « pour garder de l’humidité ». En hiver, c’est le pire combo : mieux vaut retirer les soucoupes, vérifier avec une tige que le trou de drainage reste ouvert, et glisser sous les grands bacs une planche de bois ou une plaque de polystyrène.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain thermique moyen 3 à 4 °C 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En décollant le fond du pot du sol et en supprimant l’eau piégée sous la base, on empêche la formation d’un bloc de glace et l’écrasement des racines. Le petit plus : sur un balcon exposé, poser les cales sur une simple planche de bois renforce l’isolation et évite le contact direct avec un carrelage glacé. À NE JAMAIS FAIRE : laisser tout l’hiver un pot lourd collé au carrelage avec une soucoupe pleine d’eau : au premier gel sérieux, l’eau se fige, bloque le drainage et peut faire éclater le pot.

Organiser balcon et terrasse comme une mini-pépinière

Surélever les pots ne suffit pas : les regrouper contre un mur abrité, à l’est ou au nord-est selon la région, crée un îlot plus doux. Les contenants se protègent mutuellement du vent et profitent de l’inertie thermique de la maçonnerie.

Pour chouchouter les racines superficielles, un paillage de 5 à 10 cm de paille, feuilles mortes saines ou écorces limite les chocs gel/dégel. Ensuite, on a juste arrosé légèrement hors gel, sans jamais laisser d’eau en soucoupe, pour éviter à la fois noyade et soif d’hiver.