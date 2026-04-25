Apéro : cette tartinade d’olives de grand-père fait un carton, mais beaucoup gâchent tout avec ce geste interdit

Son bol de tartinade aux olives vertes, rapporté de la cuisine familiale méditerranéenne, finit toujours au centre de la table. En dix minutes, cette recette de grand-père promet un apéro au goût de traiteur, à condition de respecter quelques gestes clés.

Sur la table de l’apéro, on sent tout de suite le Sud : parfum d’olive, basilic frais froissé entre les doigts, pointe de citron confit qui chatouille le nez. La coupelle arrive, simple, un peu rustique, et la cuillère révèle une tartinade aux olives vertes dense, brillante, qui accroche juste ce qu’il faut.

Dans la famille, cette recette de grand-père méditerranéen a fini par devenir un rituel d’apéro méditerranéen : pas une soirée sans elle. Dix minutes de gestes précis, zéro cuisson, un goût de tapenade verte sans anchois mais plus frais, moins amer. Reste à suivre les quelques règles qu’il répétait, mortier en main.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g d’olives vertes type picholine, dénoyautées

✅ 1/2 citron confit au sel, rincé, épépiné, finement haché

✅ 1 petite gousse d’ail et une petite botte de basilic frais

✅ 4 c. à s. d’huile d’olive vierge extra, poivre, sel si besoin

Pourquoi cette tartinade d’olives est devenue le rituel de tous nos apéros

Cette tartinade d’olives méditerranéenne joue sur un équilibre que les convives remarquent tout de suite : du frais, du salin, du végétal, sans agressivité. Les olives vertes picholine apportent le caractère ; le citron confit au sel réveille sans acidifier ; le basilic frais garde la bouche vive.

La signature du grand-père tient aussi à la texture granuleuse : jamais une purée lisse. On sent encore les petits éclats d’olive qui accrochent le pain de campagne grillé ou une focaccia tiède. Résultat ; une tartinade d’olives pour l’apéro qui fait penser à un bol de traiteur, mais préparée maison en quelques minutes.

Recette pas à pas : la tartinade aux olives en 4 gestes

On travaille comme lui, calmement, avec mortier et pilon si possible, ou un mixeur utilisé par à-coups. L’idée : concasser d’abord les ingrédients à sec, puis lier à l’huile d’olive vierge extra sans jamais tout réduire en crème compacte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer rapidement les olives si elles sont très salées, les sécher ; préparer basilic, gousse d’ail et citron confit. Technique : Dans un mortier ou un mixeur, concasser olives, ail, citron confit et 2/3 du basilic jusqu’à obtenir une pâte encore texturée. Cuisson : Aucune cuisson ; ajouter l’huile d’olive en filet tout en mélangeant pour lier sans lisser complètement, poivrer, goûter avant de saler. Finition : Incorporer le reste de basilic, filmer et laisser reposer 20 à 30 minutes au frais avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps de préparation 10 min 🔍 Le secret de l’expert On concasse d’abord olives, basilic, citron confit et ail sans matière grasse, puis on ajoute l’huile en filet ; elle enrobe chaque morceau, fixe les arômes et garde du relief, surtout après un court repos au frais. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, parsemer la tartinade d’amandes torréfiées concassées, d’un peu de zeste de citron et d’un mince filet d’huile fruitée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tout mettre dans le mixeur et mixer longtemps, puis resaler sans goûter ; on obtient une pâte compacte, trop salée, sans caractère.

Comment servir cette tartinade aux olives à l’apéro

On la pose au centre de la table, dans un bol bien frais, avec la surface lissée et un léger filet d’huile. À côté ; pain de campagne grillé encore tiède, focaccia, gressins, blinis, mais aussi crudités croquantes.

Quand il en reste, cette tartinade accompagne très bien un poisson grillé ou une volaille froide, se glisse dans un sandwich, ou assaisonne des pâtes avec un peu d’eau de cuisson. Elle se garde 24 à 48 heures au réfrigérateur, bien filmée au contact.