Ces feuilles de légume que je jetais toujours : la recette de ma mère qui en a fait ma partie préférée du repas

Je coupais toujours les fanes de radis avant de les jeter, jusqu’au jour où ma mère m’a arrêtée dans la cuisine. Ce qu’elle m’a montré ce soir-là a changé pour de bon mes pestos, soupes et petits dîners.

L’odeur poivrée des radis fraîchement rincés, le croquant net sous la dent… et juste au-dessus, un nuage vert longtemps condamné à la poubelle. Pendant des années, on a coupé ces fanes de radis sans réfléchir, comme un geste automatique en rentrant du marché.

Un jour, une mère a simplement dit : “Garde-les, on va en faire quelque chose.” Lavées, mixées, puis glissées dans un petit bocal, ces feuilles ont pris des allures d’herbe magique. Depuis, cette verdure est devenue la partie la plus attendue du légume. Et si la prochaine révélation de cuisine tenait dans une simple recette fanes de radis ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 80 g de fanes de radis bien lavées et essorées

✅ 50 g de cerneaux de noix ou noisettes

✅ 40 g de parmesan râpé

✅ 80 ml d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, 1 c. à soupe de jus de citron

Le déclic : pourquoi on ne peut plus jeter ses fanes de radis

Au début, ces feuilles paraissent rêches, un peu trop “vertes”. Pourtant, bien traitées, elles se rapprochent d’une herbe aromatique gratuite, légèrement piquante, qui réveille pâtes, tartines ou œufs. On gagne en goût sans ajouter un seul produit au panier.

Côté cuisine, le bénéfice est immédiat : zéro gaspillage, budget maîtrisé, créativité quotidienne. La botte sert enfin en entier, pour un pesto, une soupe de fanes de radis ou des petites galettes croustillantes. Il suffit surtout d’éviter trois pièges : fanes fatiguées, lavage bâclé et cuissons trop longues.

Le pesto de fanes de radis qui a détrôné le basilic à la maison

Tout commence au marché : fanes bien vertes, tiges fermes, sans taches jaunes. De retour chez soi, on les sépare des radis et on leur offre deux bains d’eau froide avec un trait de vinaigre blanc. On brasse délicatement, on change l’eau jusqu’à transparence parfaite.

Essorage soigneux ensuite, essoreuse puis torchon. Les feuilles doivent être presque sèches ; sinon, le pesto de fanes de radis sera fade et aqueux. Au réfrigérateur, on garde le surplus cru 2 à 3 jours dans une boîte hermétique tapissée de papier absorbant. Pour plus tard, on peut aussi congeler des fanes blanchies 1 minute, refroidies dans l’eau glacée puis bien essorées.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trier les fanes, retirer les feuilles abîmées, laver en 2 bains puis bien essorer. Technique : Mixer d’abord noix, parmesan et ail en poudre grossière pour garder une texture agréable. Cuisson : Ajouter les fanes en plusieurs fois, verser l’huile en filet, mixer par à-coups sans chauffer. Finition : Assaisonner avec citron, sel, poivre ; ajuster la fluidité avec un peu d’huile ou d’eau de cuisson des pâtes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget estimé ≈ 3 € la préparation 🔍 Le secret de l’expert Le gras de l’huile et du parmesan adoucit le goût vert, tandis que le citron réveille les arômes et garde une belle couleur. Le mixage par à-coups évite de chauffer, donc pas d’amertume ni d’odeur de chou. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de zeste de citron ou un filet d’huile de noix, puis servir le pesto sur du pain grillé avec quelques rondelles de radis crus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire longtemps les fanes, les mixer brûlantes ou mal lavées : couleur kaki, sable sous la dent et goût amer assuré.

Velouté et galettes : deux recettes express pour finir la botte

Quand il reste des fanes, la soupe fanes de radis fait un dîner doux et réconfortant. On fait revenir oignon et pommes de terre, on ajoute fanes et bouillon, puis on laisse simplement frémir 15 à 20 minutes, jamais bouillir fort, avant de mixer avec un peu de crème.

Pour des galettes fanes de radis, on mélange fanes hachées, œufs, farine, lait et fromage râpé. De petites cuillerées dorent 2 à 3 minutes par face dans l’huile d’olive. Avec une salade et une cuillerée de yaourt, la botte entière se transforme en repas complet, sans rien jeter, et même avec quelques glaçons de fanes au congélateur pour la prochaine fois.