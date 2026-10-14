Apéro : cette tartinade aux oignons rouges rôtis, plus douce qu’une tapenade, cache un twist à tester dès ce week-end

À chaque apéro, ce bol de tartinade aux oignons rouges rôtis disparaît avant les autres. Entre texture veloutée et goût tout doux, un détail change tout.

Plus douce qu’une tapenade, plus crémeuse qu’un houmous : ma tartinade aux oignons rouges rôtis qui fait l’unanimité à l’apéro

Un parfum d’oignons rouges qui dorent lentement au four, presque sucré, envahit la cuisine. Sur la plaque, les rondelles frisent sur les bords, prennent une teinte ambrée, tandis que le cœur reste souple et fondant, prêt à être écrasé à la fourchette.

Une fois mêlés à une base bien fraîche, ces oignons rouges rôtis se transforment en crème douce, plus feutrée qu’une tapenade, plus onctueuse qu’un houmous. On y trempe un cracker « pour goûter », puis un deuxième, puis la main revient d’elle-même vers le bol ; la seule question, c’est si on aura prévu assez de tartinade pour toute la soirée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 gros oignons rouges (400 à 450 g) + 30 ml d’huile d’olive

✅ 2 c. à c. de sel fin + 2 c. à c. de sucre en poudre

✅ 240 g de crème fraîche épaisse + 80 g de mayonnaise

✅ 1 gousse d’ail, 15 ml de jus de citron, ½ c. à c. de poivre noir, ciboulette

Le dip d’oignons rouges rôtis qui met tout le monde d’accord

Cette tartinade aux oignons rouges rôtis joue sur un contraste très simple : des oignons longuement rôtis, presque confits, posés sur une base crémeuse légère. On compte 2 gros oignons rouges, 30 ml d’huile d’olive, sel et sucre pour adoucir leur tempérament un peu piquant.

Côté crème, on respecte un ratio 3:1 avec 240 g de crème fraîche épaisse pour 80 g de mayonnaise. La crème apporte le moelleux, la mayonnaise donne du corps sans dominer. Un peu d’ail, juste une gousse, et 15 ml de jus de citron frais réveillent le tout. Résultat : une crème qui se tient bien sur les crackers, mais assez souple pour napper les crudités.

Monter la base crémeuse : plus douce qu’une tapenade, plus onctueuse qu’un houmous

On commence par éplucher les oignons rouges et les couper en fines rondelles, que l’on étale en une seule couche sur une plaque. Huile d’olive, sel, sucre, puis direction le four à 200 °C pendant 30 à 35 minutes. Les bords doivent dorer, le cœur rester très tendre ; c’est là que les arômes se font ronds, presque caramélés.

Une fois tiédis, les oignons sont hachés grossièrement. En parallèle, on fouette crème fraîche et mayonnaise jusqu’à obtenir une base lisse. On ajoute ail, citron, poivre, puis les oignons et la ciboulette. Si la préparation paraît trop liquide, on peut resserrer avec une cuillère de fromage frais ou un peu de mayonnaise en plus. Trop acide ? On allonge avec un peu de crème et une pincée de sucre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les oignons, les couper en rondelles fines, les disposer sur une plaque et arroser d’huile, sel et sucre. Technique : Enfourner à 200 °C pendant 30 à 35 min, laisser tiédir 15 min puis hacher grossièrement les oignons. Cuisson : Fouetter crème fraîche et mayonnaise, ajouter l’ail, le jus de citron, le poivre et incorporer les oignons rôtis. Finition : Ajouter la ciboulette, rectifier l’assaisonnement, filmer et laisser reposer au frais au moins 30 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Le sel et le sucre tirent l’eau des oignons vers la surface, où elle s’évapore en cuisson. La chaleur sèche concentre les sucres naturels et déclenche la réaction de Maillard : le goût devient doux, presque confit. La crème et la mayonnaise forment une émulsion stable que le repos au frais raffermit, pour une texture qui accroche bien aux crackers. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, déglacer la plaque avec 1 c. à c. de vinaigre balsamique puis gratter les sucs avant d’ajouter aux crèmes, ou parsemer la tartinade de noisettes torréfiées concassées pour un contraste croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les oignons trop vite ou les mélanger brûlants à la base crémeuse ; on obtient alors des bords brûlés, une saveur agressive et une tartinade qui tranche et graisse.

Comment servir cette tartinade pour un apéro qui fait l’unanimité

Après au moins 30 minutes de froid, on verse la tartinade dans un joli bol, on ajoute quelques brins de ciboulette et on entoure de crackers aux graines, gressins, chips épaisses et bâtonnets de carotte, concombre ou céleri. Sur du pain de campagne grillé, le contraste entre croûte chaude et crème froide est redoutable.

La préparation se conserve 3 jours au réfrigérateur dans un récipient hermétique, et gagne encore en saveur le lendemain. On peut varier avec une pointe de piment d’Espelette, un filet de citron supplémentaire ou un peu de fromage frais pour une version plus mousseuse, toujours plus douce qu’une tapenade et plus crémeuse qu’un houmous.