Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : recouvrir ce renflement sur un pommier en automne retarde les récoltes de 3 ans

Au moment de planter un arbre fruitier greffé en automne, un léger renflement au pied du tronc peut décider de vos récoltes pour vingt ans. Encore faut-il s’en servir comme repère de profondeur sans commettre l’erreur qui étouffe tant de jeunes vergers.

L’automne revient, la terre est encore tiède et les pépinières débordent de jeunes fruitiers. On se dépêche de planter avant les gelées… en oubliant souvent un minuscule détail au pied du tronc, pourtant décisif pour les récoltes.

Ce petit renflement, à peine visible, est le bourrelet de greffe. Le repérer avant de creuser le trou permet de régler la profondeur au centimètre près… et d’éviter plusieurs années de verger qui ne donne rien.

Ce bourrelet discret qui sert de boussole

En jardinerie, à l’automne, la plupart des fruitiers vendus entre novembre et mars hors gel sont greffés : un porte-greffe robuste s’occupe des racines et un greffon assure la qualité des fruits. Leur soudure forme une petite cicatrice en relief sur le tronc.

Ce bourrelet de greffe se trouve généralement quelques centimètres au-dessus du départ des racines. Pour le voir, on tourne doucement l’arbre : l’écorce y est un peu boursouflée, parfois plus claire. En conteneur, on dégage si besoin la base du tronc.

Pourquoi enterrer la greffe étouffe l’arbre

Nous avons tous déjà cru qu’enfoncer un arbre plus profondément le rendrait plus stable. En réalité, quand le bourrelet passe sous terre, la zone du collet reste dans une humidité constante, pauvre en air : les racines manquent littéralement d’oxygène.

Cette asphyxie racinaire a retardé la mise à fruit de deux à trois ans, affaibli la croissance et favorisé les maladies du collet. Sur les porte-greffes nanifiants, le greffon a parfois émis ses propres racines, annulant l’effet compact et la résistance apportés par le porte-greffe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte +2 à 3 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Maintenir le bourrelet de greffe quelques centimètres au-dessus du sol évite l’humidité permanente au collet et garde les racines bien oxygénées, ce qui sécurise la reprise et la mise à fruit. 💡 Le petit plus : Placez un manche ou une planche en travers du trou pour matérialiser le niveau du sol avant de reboucher. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Recouvrir totalement le point de greffe avec la terre ou le paillage de plantation.

Réglage pratique : à quelle hauteur placer le bourrelet ?

Avant de sortir la bêche, on repère le bourrelet et on imagine le niveau du sol fini. On creuse un trou large, deux à trois fois le diamètre de la motte et 50 à 70 cm de profondeur, en ameublissant bien le fond. Au moment de positionner l’arbre, le point de greffe doit se trouver 5 à 8 cm au-dessus du sol tassé, voire près de 10 cm en sol lourd et humide.

Ensuite, on tasse légèrement, on arrose abondamment et on paille, mais sans jamais recouvrir le collet. Les semaines suivantes, un rapide contrôle permet de corriger le tir si la terre s’est affaissée.

Vérifier que le bourrelet reste bien visible hors du sol.

Gratter la terre ou le paillage qui l’ont recouvert.

Si besoin, relever légèrement le jeune arbre durant l’hiver.