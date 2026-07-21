Orchidée Phalaenopsis : cette erreur avec le pot et l’eau asphyxie vos racines et ruine toutes vos futures fleurs

Quelques semaines après son arrivée au salon, votre orchidée Phalaenopsis ramollit et ses racines brunissent. Et si le pot transparent orchidée n’était pas là où vous le pensez ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Phalaenopsis (hybrides) 🌸 Nom courant Orchidée papillon, orchidée Phalaenopsis 📏 Dimensions 30 à 70 cm de hauteur x 20 à 40 cm de largeur ☀️ Exposition Lumière vive sans soleil direct, près d’une fenêtre Est ou Ouest ❄️ Rusticité Minimum 15 °C environ, culture en intérieur chauffé 🍂 Feuillage Persistant, feuilles charnues vert brillant

Une orchidée Phalaenopsis achetée en fleurs, posée sur la table basse, et quelques semaines plus tard des feuilles qui ramollissent, des racines qui brunissent… La scène est familière. On arrose davantage, on change le pot pour un joli modèle en céramique, on ajoute du terreau « riche » en pensant bien faire, puis la plante finit par dépérir sans raison apparente.

Derrière ce scénario frustrant se cache presque toujours la même faute de goût horticole : une erreur d’entretien qui étouffe les racines, là où tout se joue. Comprendre ce qui se passe dans ce mélange de plastique, d’écorces et d’eau est la clé pour conserver longtemps cette fleur spectaculaire.

Comprendre les racines de l’orchidée : de vraies petites poumons verts

À l’état sauvage, la Phalaenopsis vit accrochée aux branches des arbres, ses racines aériennes à l’air libre. Elles respirent, captent l’humidité de la pluie et même une partie de la lumière grâce à une sorte d’éponge gris-argent qui les entoure. C’est pour imiter ce mode de vie qu’elle est vendue dans un pot transparent orchidée rempli d’écorces très drainantes.

Ce duo pot plastique + substrat d’écorces laisse passer l’air et la lumière jusqu’aux racines, tout en évitant que l’eau ne stagne après le trempage. Dès que les racines deviennent grisâtres, on peut immerger le pot 10 à 15 minutes, puis le laisser égoutter complètement : elles reverdissent, se gorgent d’eau et la plante respire à nouveau.

L’erreur la plus courante : enfermer les racines dans un pot et une eau qui les étouffent

Nous avons tous déjà eu ce réflexe décoratif : rempoter l’orchidée dans un pot en terre cuite opaque, garni de terreau universel, glissé dans un cache-pot serré posé sur une soucoupe toujours humide. Or ce combo est un piège. Le terreau se compacte, l’air ne circule plus, l’eau du robinet calcaire laisse un dépôt qui encrasse les racines et le chlore brûle leurs extrémités les plus actives.

Les signes d’asphyxie arrivent vite : feuilles pendantes malgré un substrat humide, racines brunes, molles, parfois malodorantes à travers le plastique, eau qui stagne au fond du cache-pot. D’ailleurs, une soucoupe remplie en permanence « a asphyxié mes racines », reconnaît un jardinier dans un témoignage cité par la presse spécialisée, avant que le rempotage ne sauve sa plante.

Racines vertes et fermes : on n’arrose pas.

Racines gris argent : on bassine, puis on égoutte.

Racines brunes, creuses ou qui sentent le moisi : on coupe au rempotage.

Le bon geste pour sauver votre orchidée et éviter la rechute

Pour rattraper une Phalaenopsis en difficulté, il suffit souvent de revenir aux bases. On sort délicatement la motte, on retire toutes les écorces, puis on coupe seulement les racines molles, noires ou creuses. Les racines fermes, même pâles ou qui dépassent du pot, restent en place : ce sont elles qui assureront la reprise. On rempote ensuite dans un petit pot plastique transparent, juste 2 cm plus large, rempli de substrat spécial orchidées légèrement humidifié.

Côté eau, mieux vaut une eau de pluie ou, à défaut, une eau du robinet laissée 24 heures dans l’arrosoir pour laisser s’évaporer une partie du chlore, avec une unique goutte de vinaigre blanc ou de jus de citron par litre pour adoucir le calcaire. Ensuite, on adopte la routine bassinage + égouttage, en se fiant à la couleur des racines plutôt qu’à un calendrier. Une vigilance rapide à chaque arrosage suffit à garder des racines qui respirent… et des hampes fleuries qui reviennent année après année.