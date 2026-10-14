Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : refermer une haie trouée en septembre ne demande pas de racheter un arbuste

Canicule, sol fatigué, branches brunies : votre haie trouée n’est pas forcément perdue. En guidant les rameaux et en soignant le sol, un écran dense peut revenir peu à peu.

Votre haie autrefois bien compacte laisse soudain un grand vide vers le voisin, pile au niveau de la terrasse ou de la piscine. Après un été brûlant, beaucoup ont connu cette scène et ont cru leur barrière verte définitivement perdue.

Bonne nouvelle : une haie brise-vue vraiment occultante peut retrouver sa densité sans acheter le moindre arbuste, à condition de respecter le rythme des plantes. Entre branches à guider, taille légère et sol bichonné, quelques gestes suffisent pour relancer votre haie dégarnie.

Après l’été, pourquoi votre haie se troue soudainement ?

La sécheresse estivale provoque un vrai stress hydrique : certains arbustes jaunissent, d’autres se dégarnissent en plein milieu de la haie. Un sol compacté, qui draine mal, ou au contraire saturé d’eau, peut provoquer les mêmes trouées, tout comme quelques parasites installés discrètement.

Avant de déclarer un sujet mort, on observe. Si les rameaux restent souples quand on les plie légèrement, ou montrent encore une fine zone verte sous l’écorce, l’arbuste a simplement souffert ; seule une partie des branches a vraiment rendu les armes.

Palisser les branches voisines : le geste malin pour combler un trou

Plutôt que de replanter, on mise sur la vigueur des voisins. Le principe du palissage consiste à guider les branches encore bien vertes vers la zone vide. On ne force pas : on accompagne leur courbe naturelle pour reconstituer peu à peu l’écran végétal.

La méthode reste très simple, même pour un jardinier débutant. Sur une haie trouée, elle change tout si l’espace à combler reste raisonnable. Retenez ce petit pas-à-pas :

Repérer des rameaux longs, souples et bien feuillés.

Planter un tuteur discret en bambou ou en bois.

Attacher avec un lien souple, sans serrer l’écorce.

Réorienter doucement au fil des semaines, sans casser.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Arbustes évités 1 replantation immédiate 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On s’appuie sur les arbustes déjà en place, dont les racines sont installées, et l’on densifie doucement la haie sans choc de replantation. 💡 Le petit plus : Installer le paillage dès maintenant autour du trou garde l’humidité et accélère la reprise des rameaux palissés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre la haie d’un seul coup, surtout les conifères : sur le vieux bois nu, aucune pousse ne repart et le trou se fige.

Tailler en douceur et chouchouter le sol pour une haie de nouveau dense

Avant toute coupe, on vérifie qu’aucun oiseau ne niche encore : la grande période de nidification, rappelée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, va du 16 mars au 31 août. Ensuite, on reste léger : bois mort, rameaux malades, quelques pousses trop longues, raccourcies proprement au sécateur, et c’est tout.

Les coupes sévères sont réservées à la pleine saison de repos, plutôt en fin d’hiver, et ne se pratiquent pas entre mars et septembre. En automne, elles déclenchent des pousses très tendres qui souffrent dès 0 °C, surtout sur les conifères dont le vieux bois nu ne reperce plus. Mieux vaut garder une base plus large que le sommet, et soutenir la reprise avec arrosages profonds, paillage organique et désherbage doux au pied.

Sources Modes & Travaux

«Haie de laurier cerise en octobre ce quil faut couper maintenant et ce qui doit attendre»