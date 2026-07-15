Pelouse grillée et restrictions d'eau ? Ils troquent le gazon classique pour cette plante qui tient vert sous la canicule

Pelouses couleur paille, robinets coupés et sacs de graines oubliés au garage : la canicule 2026 a tout changé. Pourquoi tant de jardins misent-ils désormais sur une autre pelouse ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Trifolium repens (sélections naines) 🌸 Nom courant Micro-trèfle blanc, trèfle nain blanc pour pelouse 📏 Dimensions 5 à 10 cm de haut en tonte, 10 à 15 cm sans tonte ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -25 °C environ 🍂 Feuillage Feuillage trifolié vert vif, semi-persistant, en tapis dense

Chaque été se ressemble de moins en moins : pelouses couleur paille, sol qui craque sous les pas, silhouettes d’arroseurs immobiles à cause des arrêtés préfectoraux. Dans bien des jardins, le traditionnel sac de graines de gazon a fini au fond du garage, remplacé par une idée qui semblait impensable il y a quelques années.

Face à des canicules qui se sont installées plus tôt et plus longtemps, continuer à ressemer du gazon classique est devenu un pari perdant. Un mètre carré peut engloutir entre 4 et 6 litres d’eau par jour en plein été, pour finir grillé dès que le thermomètre dépasse 30 °C plusieurs jours d’affilée. Et si, cette fois, ce tapis vert venait d’une toute autre plante ?

Pourquoi le gazon classique ne suit plus le rythme des étés

Le gazon classique, ce fameux « anglais » mêlant ray-grass et pâturin, a été pensé pour des climats humides. Ses racines restent souvent à moins de 15 cm de profondeur, là où la terre a déjà séché au moindre épisode sans pluie. Dès que la température a dépassé les 30 °C cinq jours d’affilée, beaucoup de pelouses sont entrées en dormance… ou ont tout simplement brûlé.

Résultat, arroser a coûté cher et n’a plus suffi, d’autant que les restrictions d’eau se sont multipliées sur plus de la moitié du territoire. Le vieux réflexe « je resème à l’automne et ça repartira » a fini par lasser. De plus en plus de propriétaires ont alors cherché des alternatives vraiment résistantes à la sécheresse, comme le micro-trèfle ou la fétuque élevée.

Micro-trèfle : la “mauvaise herbe” devenue pelouse anti-sécheresse

Nous avons tous déjà regardé, impuissants, notre pelouse jaunir semaine après semaine. C’est là que le micro-trèfle, un trèfle nain blanc (Trifolium repens) qui monte à une dizaine de centimètres, change la donne. Vivace, très rustique, il tisse un tapis dense, reste vert beaucoup plus longtemps et nourrit lui-même le sol en azote, ce qui a permis à nombre de jardins d’oublier les sacs d’engrais. Ses atouts par rapport au gazon sont vite évidents.

Ce tableau n’est pas parfait pour autant. Le micro-trèfle a un côté plus vivant qu’un green de golf : quelques fleurs apparaissent s’il n’a pas été tondu, ce qui attire les abeilles. Dans les jardins familiaux, il suffit de tondre juste avant la floraison. Autre piège fréquent, les semis ont été faits en plein cagnard : beaucoup de graines ont grillé avant de lever, alors qu’un semis d’automne, suivi d’un simple arrosage d’appoint, s’est montré bien plus fiable.

Passer au micro-trèfle sans tout refaire : la transition futée

Pour transformer une pelouse sans tout arracher, beaucoup ont choisi le sursemis : tonte courte, léger griffage, puis mélange de graines de micro-trèfle et de fétuque élevée semé à l’automne sur sol frais. Sur les zones vraiment brûlées, quelques plaques ont été retirées, puis ressemées de la même façon. Une saison plus tard, le tuyau d’arrosage est resté au cabanon.