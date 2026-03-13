Plantes d’intérieur : si vous utilisez encore ce pot déco très tendance, vous les condamnez sans le savoir

En rempotant vos plantes d’intérieur directement dans un cache-pot étanche, vous transformez sans le savoir le fond du pot en marécage asphyxiant. Quels signaux doivent vous alerter avant qu’il ne soit trop tard ?

Vous avez acheté un superbe pot en céramique lisse, parfaitement assorti à votre salon, et vous y avez installé votre Monstera ou votre Pothos avec soin. Arrosages réguliers, emplacement lumineux… pourtant la plante se ramollit, jaunit, puis dépérit alors que vous pensiez tout faire bien. Le problème ne vient pas de votre main verte, mais d’un détail discret au fond du contenant.

Entre les rayons déco et les intérieurs ultra soignés sur Instagram, on finit par choisir ses contenants comme de simples objets de design. Forme, couleur, texture priment, et on oublie que la plante reste un organisme vivant. Un détail suffit pourtant à transformer ce joli pot en véritable piège à racines.

Ces pots sans trou de drainage qui condamnent vos plantes d’intérieur

Dans les jardineries, on confond souvent le pot de culture, en plastique ou en terre cuite, percé dessous, et le cache-pot étanche, en céramique ou en métal. Le premier est fait pour que la plante vive, le second seulement pour cacher l’autre. Quand on rempote directement dans un pot sans trou de drainage, toute l’eau d’arrosage reste prisonnière.

À chaque arrosage, l’eau descend dans le terreau puis s’accumule au fond, formant une réserve d’eau stagnante. En surface, la terre sèche vite et vous incite à remettre de l’eau alors que le bas du pot ressemble déjà à un marécage : boue dense, engrais dissous, matière organique en décomposition, comme une petite fosse septique cachée sous vos racines.

Feuilles molles, odeur de vase : quand le cache-pot étanche étouffe les racines

Les racines ne boivent pas seulement, elles respirent. Dans un substrat constamment détrempé, l’air disparaît, l’oxygène manque et l’asphyxie racinaire s’installe. Les racines, normalement fermes et claires, deviennent brunes, molles, visqueuses, puis se désagrègent. Paradoxalement, la plante se fane comme si elle manquait d’eau : feuilles pendantes, jaunissement, taches brunes bordées de jaune, parfois une nuée de moucherons noirs et une odeur de vase ou d’œuf pourri quand on approche le nez du pot.

Avant d’arroser davantage, il faut vérifier ce qui se passe en profondeur. Enfoncez un test du doigt ou une baguette en bois à 5 ou 6 centimètres dans le terreau. Si c’est humide, n’ajoutez surtout pas d’eau, surtout dans un récipient non percé. Quelques signaux typiques à surveiller :

feuilles molles et jaunes alors que la terre reste humide ;

taches brunes cerclées de jaune sur le feuillage ;

odeur de moisi, de vase ou de pourri en grattant la surface ;

petits moucherons qui s’envolent dès que vous touchez le pot.

Percer le pot ou passer au double pot : les deux solutions vraiment efficaces

Pour continuer à utiliser un contenant décoratif non percé, la meilleure option reste de percer le pot. Sur le plastique, une mèche à bois ou métal suffit ; sur la terre cuite, la céramique ou le grès émaillé, utilisez une mèche à béton ou un foret diamant, sans mode percussion, en perçant lentement. Un trou central de 8 à 10 millimètres pour un pot moyen, ou plusieurs trous répartis pour une grande jardinière, assurent un vrai drainage. Posez ensuite un tesson de poterie ou une petite grille sur les ouvertures pour retenir le terreau tout en laissant l’eau s’échapper.

Si vous ne voulez pas percer, gardez votre plante dans son pot de culture percé et glissez-le dans le cache-pot : c’est la technique du double pot. Arrosez dans le pot intérieur, laissez-le s’égoutter, puis videz systématiquement l’eau accumulée dans le cache-pot après 15 à 20 minutes. Vos meubles restent protégés, votre déco aussi, mais surtout vos racines respirent enfin correctement.