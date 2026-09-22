Pommier qui perd ses pommes trop tôt : ce geste avant les premières gelées peut sauver la prochaine récolte

En plein été, votre pommier se débarrasse de pommes encore vertes et le sol se couvre. Quels signaux cache cette chute avant les premières gelées ?

Fin d’été, la scène est saisissante : sous le pommier, l’herbe est couverte de petites pommes encore vertes. On accuse le vent, la canicule ou un arbre fatigué. En réalité, ce tapis de fruits n’a rien d’un hasard météo : c’est un signal que l’arbre envoie, et il reste peu de temps pour y répondre.

Car un pommier perd toujours une partie de ses jeunes fruits après la floraison : cette chute physiologique est normale. Le vrai problème commence quand les pommes continuent de tomber en plein été, encore fermes et nombreuses. Entre stress hydrique, ver de la pomme et surcharge, il faut agir avant les premières gelées pour limiter la casse.

Quand la chute des pommes devient un SOS

Juste après la floraison, l’arbre a éliminé de lui‑même une partie de ses fruits en formation pour concentrer sa sève sur les plus vigoureux. Vient ensuite la « chute de juin », entre mi‑juin et mi‑juillet, où tombent de petits fruits de 10 à 20 mm : une seule fleur bien menée suffit à offrir une belle récolte.

L’alerte commence quand, après cette période, le sol reste couvert de pommes encore vertes, parfois un mois avant la maturité normale. Cette chute tardive signale le plus souvent une sécheresse du sol, des ravageurs comme le carpocapse, ou un manque d’éclaircissage qui a laissé trop de fruits se concurrencer sur une même branche ; le vent ne fait alors qu’achever des fruits déjà fragilisés.

Lire les pommes au sol pour trouver le coupable

Nous avons tous déjà accusé le vent en voyant tomber les premières pommes, alors que la réponse se trouvait à nos pieds. Si les fruits au sol sont verts, fermes, sans trou, et que le feuillage se ramollit sur un sol nu et sec, le diagnostic est simple : stress hydrique. Sous la chaleur, le pommier sacrifie une partie de sa charge pour sauver feuilles et racines, surtout en sol léger.

À l’inverse, des pommes trouées, avec un petit cratère brun et de la sciure à l’entrée, trahissent le carpocapse, ce fameux ver de la pomme qui creuse une galerie jusqu’aux pépins et fait chuter le fruit avant maturité. De petits fruits déformés associés à des feuilles recroquevillées évoquent plutôt des pucerons, tandis qu’une chute massive une année sur deux après une saison très chargée signale une alternance de fructification et un manque d’éclaircissage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Arrosage profond 30 à 40 L/arbre 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Eau en profondeur et paillage limitent le stress. 💡 Le petit plus : Couper quelques pommes aide à viser juste. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne jamais laisser au sol les pommes véreuses.

Les bons gestes avant les premières gelées

Avant les premières gelées, le pommier réagit encore : c’est maintenant que vos gestes font vraiment la différence.

Ramasser tous les fruits tombés et les sortir du jardin.

Installer des pièges à phéromones si des pommes sont véreuses.

Arroser en profondeur, 30 à 40 litres par arbre adulte en période sèche, puis pailler le pied.

Ces soins calment la chute en cours et rechargent l’arbre avant l’hiver. Au printemps suivant, un éclaircissage juste après la chute de juin et une taille douce limiteront l’alternance et les branches qui ploient sous le poids des fruits.