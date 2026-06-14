Potager : cette erreur de juin que les maraîchers ne font jamais et qui vous prive de récoltes jusqu'en automne

En juin, beaucoup rangent leurs sachets de graines, persuadés que la saison est bouclée. Les maraîchers, eux, lancent une deuxième vague de semis pour éviter le grand vide de septembre.

Début juin, beaucoup de jardiniers ferment mentalement le potager : les bacs débordent, les tomates sont en fleurs, les sachets de graines repartent au fond d’un tiroir avec le sentiment que « tout est déjà joué ». Le calendrier semble bouclé, alors que l’été ne fait que commencer.

Chez les maraîchers, c’est exactement l’inverse : juin marque la deuxième vague de semis, minutée pour remplir les paniers de fin d’été et d’automne. Comme le résume Pause Maison (Ouest-France), « on récolte en septembre ce qu’on a semé en juin. » Changer ce réflexe de rangement peut transformer tout un potager.

Pourquoi juin est le vrai mois stratégique du potager

Le jardin amateur concentre tout au printemps : on sème en masse en avril-mai, puis on se contente d’arroser et de récolter. Résultat, après l’abondance de juillet, un « trou » arrive souvent dès septembre, alors que le climat resterait assez doux pour produire encore pendant des semaines.

Les maraîchers raisonnent à rebours. Ils partent de la date de récolte voulue puis remontent : un haricot vert met environ 60 à 80 jours entre semis et cueillette, semé mi‑juin il se mange fin août. En espaçant les semis tous les quinze jours, ils étalent les récoltes sans pic ni panne, d’autant que les automnes plus longs prolongent choux d’hiver, salades et mâche.

Que semer en juin au potager sans se tromper

Nous avons tous déjà connu ce frigo vide en septembre alors que les soirées sont encore douces. Or, en France métropolitaine, une fois les Saints de glace passés, le sol dépasse souvent 15 °C et les nuits restent au‑dessus de 10 °C : exactement la fenêtre que les pros attendent pour lancer leurs semis de juin :

Haricots verts nains et à rames, semés jusqu’à fin juin (nains jusqu’à mi‑juillet) pour des récoltes d’août à octobre.

Courgettes, courges et concombres dans une terre bien chaude, qui produiront en continu tout l’été.

Carottes d’automne, betteraves, navets et radis d’été pour garnir le jardin en septembre‑octobre.

Salades d’été, roquette, chicorées, blettes, fenouil, ainsi que basilic et ciboulette.

En pépinière : choux d’hiver et poireaux, qui prendront le relais quand le reste du potager fatiguera.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes prolongées jusqu’à 3 mois de plus 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Semer encore en juin, en petites quantités mais régulièrement, prolonge les récoltes sans surcharge de travail. En profitant d’un sol réchauffé, de légumes à cycle court et de cultures qui se succèdent, chaque planche reste productive bien au‑delà de l’été. 💡 Le petit plus : semer juste après une récolte (pois, pommes de terre nouvelles) évite que le sol ne reste nu et qu’il se dessèche. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ranger tous les sachets de graines début été et laisser des planches vides pendant des semaines.

La méthode pro anti‑trou de récolte

Les maraîchers sèment peu mais souvent, tous les quinze jours, et chevauchent les cultures en installant une nouvelle ligne dans une planche en fin de cycle, avec trois réflexes : espacer, pailler, arroser en profondeur.