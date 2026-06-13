Potager en retard ? Ce légume à planter début juin pousse à une vitesse folle et nourrit toute la famille l’été

Début juin, vous pensiez avoir raté la saison du potager. Une simple courgette à planter en juin peut pourtant transformer quelques mètres carrés en réserve de légumes tout l’été.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cucurbita pepo 🌸 Nom courant Courgette 📏 Dimensions 40 à 60 cm x 1 à 1,50 m ☀️ Exposition Plein soleil ❄️ Rusticité Jusqu’à -1 °C (plante gélive, cultivée en annuelle) 🍂 Feuillage Caduc

Début juin, le potager semble parfois vous faire la tête : bacs vides, rangs clairsemés, et cette impression d’avoir raté le coche des semis de printemps. On remballe les sachets de graines en se disant que ce sera pour l’année prochaine, persuadé qu’il est déjà trop tard pour remplir les paniers.

Pourtant, la nature a prévu un joker. Ce légume à planter début juin adore la chaleur pour démarrer à toute vitesse, au point de transformer un carré nu en jungle nourricière en quelques semaines. Comme le raconte Astuces de Grand-Mère, « Mon voisin a semé une ligne de courgettes début juin : en août, il en donnait à tout le quartier. » Et si cette histoire devenait le scénario de votre été ?

Courgette : le légume joker à planter en juin

Vedette de la famille des cucurbitacées, la courgette profite à fond des températures de juin. Selon NextPlz, la planter quand la terre atteint 15 à 20 °C permet à sa croissance d’« exploser ». Les sources citées parlent même d’une vraie « session de rattrapage » en juin, ces jeunes pieds prenant le relais pour offrir des fruits jusqu’en fin d’été.

Chaque plant bien conduit donne entre 15 et 25 courgettes sur la saison, indique NextPlz en citant Potager Vivant, ce qui permet à seulement deux ou trois pieds d’alimenter largement une famille entière jusqu’en septembre. En pleine terre comme en grand bac, ce légume à planter en juin coche donc toutes les cases du potager familial express.

Semer ou planter début juin : les gestes qui changent tout

Nous avons tous déjà regardé un potager en retard en se demandant par où commencer. En réalité, la courgette se contente de quelques gestes simples. Ouest-France conseille le semis en poquet, directement à la place définitive, ou l’installation de jeunes plants achetés en godets, très pratique pour les débutants pressés.

Ameublir la terre et mélanger une bonne pelletée de compost.

En pleine terre, faire un trou et y déposer deux ou trois graines, sous quelques centimètres de terreau léger.

Respecter 80 à 100 cm entre chaque pied, ou prévoir environ 1 m² par courgette, voire un bac de 40 à 50 litres sur balcon.

Trucmania recommande ensuite un arrosage copieux au pied, sans jamais mouiller les grandes feuilles pour limiter l’oïdium, ces taches blanchâtres qui s’installent par humidité. Un paillage d’environ 10 cm de paille ou de tontes sèches garde le sol frais et permet de se contenter de deux ou trois arrosages par semaine, même en plein été.

Récoltes express pour nourrir toute la famille tout l’été

Une fois les premières fleurs jaunes ouvertes, les fruits grossissent à vue d’œil. NextPlz rappelle qu’il vaut mieux cueillir les courgettes autour de 15 à 20 cm ; Ouest-France via Trucmania souligne d’ailleurs que « plus la courgette est récoltée jeune, plus la plante s’efforce de produire de nouveaux fruits ». En clair, plus on passe à la cueillette, plus le pied se montre généreux.

Avec 15 à 25 fruits par plant et seulement deux ou trois pieds bien arrosés, les gratins, ratatouilles, poêlées et barbecues de l’été sont assurés sans ruiner le budget courses. D’ailleurs, la seule erreur à éviter reste de laisser une courgette géante sur le pied, qui fatigue la plante et freine les nouvelles floraisons. Une bonne excuse pour remplir le panier souvent et savourer la fierté d’un potager réussi… même commencé début juin.