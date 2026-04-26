Rosiers : ces minuscules marques sombres les condamnent, seule cette mixture maison peut encore les sauver

Au jardin, nombre de rosiers français se couvrent soudain de taches noires dès les printemps doux et humides, signe d’une attaque de marsonia. Quels gestes et quelle mixture maison peuvent encore les sauver avant la défoliation totale ?

Un matin, au détour d’un arrosage, on remarque de minuscules marques sombres sur les jeunes feuilles du rosier. On se rassure, on pense à un petit coup de froid… puis, en quelques semaines, le buisson s’est dénudé presque d’un coup, laissant quelques fleurs esseulées sur des tiges nues.

Derrière ces taches noires sur les rosiers se cache la marsonia, un champignon qui adore nos printemps doux et humides et qui a déjà ruiné plus d’un massif. La bonne nouvelle : une simple décoction de prêle renforcée au soufre a sauvé bien des rosiers, à condition de respecter un protocole quasi chirurgical.

Quand le printemps doux tourne au piège pour vos rosiers

Fin avril et en mai, l’alternance matinées pleines de rosée et après-midi réchauffées crée un micro-climat parfait pour Marssonina rosae, le champignon responsable de la maladie des taches noires. Sur les feuilles les plus basses apparaissent alors de petites taches rondes noir violacé, entourées d’un halo jaune ; la feuille jaunit, se dessèche, puis tombe.

La contamination remonte ensuite de feuille en feuille jusqu’à dénuder complètement le rosier entre juin et septembre. On ne confond pas : la rouille forme des pustules orangées au revers des feuilles, l’oïdium laisse un feutrage blanc sur tiges et boutons. De vraies taches sombres bien nettes, cerclées de jaune, signent presque toujours la marsonia.

Les gestes d’urgence que nous avons tous remis à plus tard

Dès les premières taches, chaque feuille devient une petite fabrique à spores. Avec des ciseaux ou un sécateur bien désinfectés, on coupe sans état d’âme toutes les feuilles atteintes, même si le rosier paraît dégarni, puis l’on ramasse celles tombées au sol. Direction la poubelle, jamais le compost, sous peine de réensemencer tout le jardin.

Autour du pied, on a souvent laissé un tapis de feuilles mortes et de mauvaises herbes qui garde l’humidité. Il faut tout nettoyer, griffer légèrement la terre pour l’aérer, puis installer un paillis sain qui limitera les éclaboussures de pluie. Autres mauvaises habitudes à corriger : arroser le feuillage au lieu du pied, serrer les rosiers les uns contre les autres, tailler sans jamais nettoyer les outils.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Fréquence de pulvérisation tous les 7 à 10 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La prêle, très riche en silice, épaissit et renforce les feuilles, tandis que le soufre agit directement sur le champignon responsable des taches noires. Ensemble, ils stoppent la progression de la maladie avant la défoliation complète du rosier. 💡 Le petit plus : préparer la décoction avec une eau de pluie tiède améliore l’extraction des principes actifs de la prêle. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pulvériser en plein soleil ou sur un feuillage détrempé, au risque de brûler les feuilles et de laisser le champignon prospérer.

La mixture maison qui peut vraiment sauver vos rosiers

Une fois le rosier “nettoyé”, on prépare la décoction salvatrice : pour 1 litre, il faut 100 g de tiges fraîches de prêle des champs (ou 15 g séchées), 1 litre d’eau de pluie et 1 cuillère à café de fongicide au soufre. La prêle hachée a trempé plusieurs heures, a frémis 20 minutes, puis a infusé toute une nuit avant d’être filtrée et mélangée au soufre.

Le lendemain, la mixture refroidie se pulvérise sur feuillage sec, par temps calme, en insistant sur l’envers des feuilles et sans provoquer de ruissellement. Le traitement a été répété tous les 7 à 10 jours, et après chaque grosse pluie, jusqu’à voir revenir des pousses d’un vert impeccable. En gardant ensuite un arrosage au pied, une bonne aération et, à la plantation, des rosiers réputés résistants, la marsonia restera longtemps un mauvais souvenir.