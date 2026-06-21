Si vos carottes ratent toujours, ce duo de légumes d’ancien jardinier va transformer votre potager

Au cœur de l'été, un ancien du village m'a confié comment associer carottes et radis dans un seul sillon pour métamorphoser mon potager. En quelques semaines, rangs clairsemés, mouches et corvée d'arrosage ont laissé place à des lignes denses et saines.

Au cœur de l’été, beaucoup rêvent de beaux rangs orangés… et se retrouvent avec quelques feuilles maigrelettes, des trous et des carottes grignotées. Levée capricieuse, mouches, désherbage interminable : ce légume adoré en cuisine finit souvent par décourager même les jardiniers motivés.

Un ancien du village a pourtant glissé une astuce qui change tout : ne plus semer les carottes seules, mais les accompagner d’un autre légume dans le même sillon. Depuis qu’on les plante ainsi, le rang se densifie, les attaques diminuent et la récolte explose. Ce duo malin pour le potager, ce sont tout simplement les carottes et les radis.

Pourquoi carottes et radis font un duo de choc au potager

Ce mariage repose sur le principe des plantes compagnes : deux cultures se protègent et s’aident. En semant un semis mixte sur la même ligne, les radis, très rapides, lèvent en quelques jours, marquent le rang et offrent une première récolte express. Les carottes, plus lentes, profitent de ce couvert qui maintient le sol frais et limite les mauvaises herbes. Leur feuillage et l’odeur piquante des radis brouillent aussi les pistes de la mouche de la carotte, ce qui réduit naturellement les dégâts sans aucun produit.

Semer carottes et radis dans le même sillon : le bon geste

Pour en profiter, installez ce duo sur une planche en plein soleil, dans une terre bien ameublie et sans cailloux. Tracez un sillon d’environ 1 cm de profondeur. Dans la main, mélangez 1 g de graines de carottes et 1 g de graines de radis par mètre de rang, avec une pincée de sable sec pour que les graines se répartissent finement.

Recouvrez d’une fine couche de terre, tassez légèrement avec le dos du râteau puis arrosez en pluie douce pour ne pas déplacer les graines. Nous avons tous déjà cru un semis raté : ici, c’est normal si les radis sortent d’abord et les carottes bien après. Gardez le sol humide jusqu’à la levée et espacez les rangs de 25 cm pour pouvoir désherber et arroser sans tout écraser.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte x2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les radis lèvent vite, couvrent le sol et brouillent les odeurs repérées par la mouche de la carotte. Récoltés en premier, ils libèrent ensuite lumière et place aux carottes. 💡 Le petit plus : Mélangez les graines avec du sable sec pour un semis fin et régulier sur tout le sillon. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les radis grossir ou monter en graines : ils étouffent les jeunes carottes, qui restent maigres et vulnérables.

Récoltes en cascade et potager durable tout l’été

Au bout d’environ 30 jours, récoltez les radis (Raphanus sativus) quand ils mesurent 2 à 3 cm de diamètre : en disparaissant, ils libèrent lumière et espace pour les carottes (Daucus carota subsp. sativus), qui grossissent ensuite tranquillement pendant 3 à 4 mois selon la variété.

Dans un bac profond de 25 à 30 cm ou un carré de potager urbain, la méthode fonctionne tout aussi bien. Resservez la même parcelle seulement tous les trois ans et refaites ce duo toutes les 3 à 4 semaines pour des rangs toujours remplis.