Vos légumes d’été sont dévorés : cette fleur à planter tout de suite les fait fuir sans aucun produit chimique

En plein été, pucerons et mouches blanches s’abattent sur tomates et courgettes du potager, parfois en quelques jours seulement. Une simple fleur à glisser entre les rangs peut pourtant tout changer.

En plein été, les tomates rougissent, les courgettes gonflent… puis, du jour au lendemain, les feuilles se trouent, jaunissent et se couvrent de taches. Pucerons, mouches blanches et doryphores transforment le potager en buffet à volonté, laissant une impression de gâchis.

Face à ces attaques, beaucoup dégainent encore sprays et pièges du commerce, coûteux et remplis de molécules dont on ne veut pas sur ses assiettes. Pourtant, les maraîchers adeptes du biocontrôle l’ont prouvé : la nature sait se défendre. Au jardin aussi, un simple changement de plantation suffit.

Pourquoi vos légumes d’été attirent autant les insectes

Chaleur, arrosages réguliers et sols riches font des légumes d’été un restaurant cinq étoiles. Les feuilles tendres des tomates, aubergines, salades ou haricots nourrissent pucerons et aleurodes, pendant que des nématodes s’attaquent en secret aux racines. Plus le potager est uniforme, plus ces ravageurs circulent vite.

Le principe du biocontrôle est l’inverse d’un insecticide : au lieu de tout éliminer, on favorise des alliés vivants ou des substances naturelles qui freinent les nuisibles. Au potager, cela passe par une plante compagne bien choisie, des insectes auxiliaires comme les coccinelles, et quelques préparations végétales.

Le geste tout simple : glisser des œillets d’Inde entre vos rangs

L’œillet d’Inde est la star de ce trio. Sous ses airs de simple fleur orange ou jaune, il diffuse un parfum épicé qui masque l’odeur des légumes et désoriente pucerons et aleurodes. Ses racines libèrent aussi des substances capables de limiter les nématodes qui épuisent tomates, courgettes ou haricots.

En pratique, on plante des œillets d’Inde en godets entre les rangs, tous les 20 à 30 cm, au pied des tomates, aubergines, poivrons, courgettes, haricots ou autour des salades. Ils fleurissent de juin aux gelées et forment une bordure protectrice ; des essais en maraîchage ont montré jusqu’à 80 % de pucerons en moins et près de 45 % de récolte en plus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Réduction des pucerons jusqu’à 80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les œillets d’Inde brouillent l’odeur des légumes, freinent les vers du sol, et coccinelles plus purin d’ortie finissent les pucerons. 💡 Le petit plus : Récolter les fleurs sèches, garder les graines au sec et replanter : la protection devient gratuite d’année en année. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Pulvériser des insecticides chimiques près des œillets d’Inde tue les coccinelles et annule la protection.

Compléter le bouclier avec coccinelles et purin d’ortie

Nous avons tous déjà souri devant une coccinelle sans imaginer qu’elle engloutit des pucerons du matin au soir. Pour la garder près des légumes, on place un petit hôtel en bois garni de tiges creuses ou de pommes de pin au cœur du potager, et l’on tolère quelques herbes folles et fleurs locales autour.

Le purin d’ortie agit en renfort, surtout sur les aubergines et les tomates. On fait macérer 500 g d’orties dans 5 litres d’eau pendant 10 à 15 jours, on filtre puis on dilue à 10 %. Ensuite, il suffit d’adopter trois gestes réguliers :

pulvériser le purin sous les feuilles tous les 10 jours ;

inspecter le revers des feuilles et écraser œufs et larves ;

bannir les insecticides chimiques pour laisser œillets d’Inde et auxiliaires agir.