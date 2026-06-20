Ce dessert choco-banane express fait oublier les recettes compliquées si vous évitez cette erreur fatale
Soir de flemme mais envie d’un vrai dessert au chocolat ? Cette tarte choco banane ultra simple promet un fondant spectaculaire sans matériel spécial ni longue préparation.
Marre des desserts au chocolat trop compliqués ? Cette tarte choco banane va tout changer
Une odeur de cacao chaud, des bananes qui caramélisent doucement et un fond de tarte croustillant : la scène sent bon le dessert maison. Sans montagne de vaisselle ni étapes techniques, on parle ici d’une tarte chocolat banane simple, pensée pour les soirs pressés.
Pas besoin de robot, pas de liste d’ingrédients interminable ; cette tarte choco banane facile repose sur trois éléments seulement : pâte, ganache, fruits. En moins d’une heure, on obtient un vrai dessert au chocolat rapide, prêt à partager.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte brisée prête à dérouler (≈ 230 g)
- ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier + 20 cl de crème liquide entière
- ✅ 30 g de beurre + 40 g de sucre roux
- ✅ 3 bananes bien mûres, 1 pincée de sel, 1 c. à café de vanille (facultatif)
Pourquoi cette tarte choco banane est l’anti-dessert prise de tête
Tout se joue dans la simplicité : une pâte brisée du commerce, un chocolat noir pâtissier à petit prix et quelques bananes bien mûres. D’ailleurs, on assemble, on enfourne, et la magie opère presque toute seule.
Étapes clés d’une tarte choco-banane ultra fondante
On commence par une cuisson à blanc pour garder la pâte croustillante. Pourtant, la ganache se prépare à feu très doux. Ensuite, les rondelles de banane se posent simplement sur le chocolat avant un court passage au four.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Foncer le moule avec la pâte brisée, piquer, puis lancer la cuisson à blanc à 180 °C.
- Technique : Faire fondre chocolat, crème et beurre à feu doux, mélanger jusqu’à ganache lisse, ajouter sel et vanille.
- Cuisson : Verser la ganache dans le fond précuit, répartir les rondelles de banane, saupoudrer de sucre roux.
- Finition : Cuire encore 12 à 15 min, laisser tiédir, puis servir tiède ou froide selon la texture souhaitée.
Servir, conserver et twister votre tarte choco banane
Servie tiède, la tarte chocolat banane révèle un cœur très coulant, surtout avec une boule de glace vanille. Froide, la ganache devient presque truffée. On la garde deux jours au réfrigérateur, puis on ajoute, si on veut, cannelle, café ou noisettes torréfiées.
En bref
- 🍫 Soir pressé, quelques bananes bien mûres et une pâte brisée toute prête suffisent pour cette tarte chocolat banane simple pensée pour les cuisiniers débutants.
- ⏱️ Cuisson à blanc, ganache au chocolat à feu doux puis passage au four transforment ces ingrédients en dessert au chocolat rapide et fondant.
- 🤎 Entre version tiède au cœur coulant et tarte froide façon truffe, quelques twists gourmands permettent d’adapter cette tarte choco-banane à toutes vos envies.
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