Ce dessert choco-banane express fait oublier les recettes compliquées si vous évitez cette erreur fatale

Soir de flemme mais envie d’un vrai dessert au chocolat ? Cette tarte choco banane ultra simple promet un fondant spectaculaire sans matériel spécial ni longue préparation.

Marre des desserts au chocolat trop compliqués ? Cette tarte choco banane va tout changer

Une odeur de cacao chaud, des bananes qui caramélisent doucement et un fond de tarte croustillant : la scène sent bon le dessert maison. Sans montagne de vaisselle ni étapes techniques, on parle ici d’une tarte chocolat banane simple, pensée pour les soirs pressés.

Pas besoin de robot, pas de liste d’ingrédients interminable ; cette tarte choco banane facile repose sur trois éléments seulement : pâte, ganache, fruits. En moins d’une heure, on obtient un vrai dessert au chocolat rapide, prêt à partager.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée prête à dérouler (≈ 230 g)

✅ 200 g de chocolat noir pâtissier + 20 cl de crème liquide entière

✅ 30 g de beurre + 40 g de sucre roux

✅ 3 bananes bien mûres, 1 pincée de sel, 1 c. à café de vanille (facultatif)

Pourquoi cette tarte choco banane est l’anti-dessert prise de tête

Tout se joue dans la simplicité : une pâte brisée du commerce, un chocolat noir pâtissier à petit prix et quelques bananes bien mûres. D’ailleurs, on assemble, on enfourne, et la magie opère presque toute seule.

Étapes clés d’une tarte choco-banane ultra fondante

On commence par une cuisson à blanc pour garder la pâte croustillante. Pourtant, la ganache se prépare à feu très doux. Ensuite, les rondelles de banane se posent simplement sur le chocolat avant un court passage au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Foncer le moule avec la pâte brisée, piquer, puis lancer la cuisson à blanc à 180 °C. Technique : Faire fondre chocolat, crème et beurre à feu doux, mélanger jusqu’à ganache lisse, ajouter sel et vanille. Cuisson : Verser la ganache dans le fond précuit, répartir les rondelles de banane, saupoudrer de sucre roux. Finition : Cuire encore 12 à 15 min, laisser tiédir, puis servir tiède ou froide selon la texture souhaitée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert La précuisson sèche la pâte avant l’arrivée de la ganache, ce qui bloque l’humidité. La crème entière et le beurre apportent assez de matière grasse pour enrober le cacao ; en chauffant doucement, on obtient une texture lisse qui se fige sans durcir. ✨ Le twist gourmand : On peut parfumer la ganache avec un peu de cannelle ou de café soluble, puis ajouter à la sortie du four des noisettes torréfiées, des lamelles de poire ou quelques framboises fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Porter la ganache à ébullition ou utiliser une crème allégée change la texture : l’émulsion casse, le gras se sépare, et la pâte finit ramollie si on oublie la cuisson à blanc.

Servir, conserver et twister votre tarte choco banane

Servie tiède, la tarte chocolat banane révèle un cœur très coulant, surtout avec une boule de glace vanille. Froide, la ganache devient presque truffée. On la garde deux jours au réfrigérateur, puis on ajoute, si on veut, cannelle, café ou noisettes torréfiées.