Apéro : ces mini-flans chorizo poivron prêts en 50 minutes changent tout, si vous évitez ce geste
À l’heure de l’apéro, ces mini flans chorizo poivron remplacent les chips par de vraies bouchées moelleuses et parfumées. Quels gestes assurent leur texture fondante sans casse au démoulage ?
Le chorizo qui parfume, le poivron qui colore : ces mini-flans moelleux transforment un apéro banal en vrai moment gourmand
Quand les verres s’entrechoquent et que la table se remplit, on a parfois l’impression de tourner en rond : cacahuètes, chips, saucisson. Ici, ce sont de petites bouchées dorées qui arrivent, toutes rebondies, avec un parfum chaud de chorizo et de poivron revenu doucement.
La texture est presque crémeuse, le gras du chorizo nappe le palais, le poivron rouge éclaire l’assiette et adoucit le tout. On les mange du bout des doigts, tièdes ou bien frais, en se promettant d’arrêter… avant d’en reprendre un. Le secret tient à quelques gestes simples sur ces mini flans chorizo poivron.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 poivrons rouges, 1 oignon jaune, 2 c. à s. d’huile d’olive
- ✅ 4 œufs, 20 cl de crème fraîche entière, 10 cl de lait
- ✅ 120 g de chorizo (doux ou fort), 80 g de fromage râpé (comté ou emmental)
- ✅ 1 c. à c. de paprika fumé, piment d’Espelette, 1/2 c. à c. de sel, poivre, beurre ou huile pour les moules
Pourquoi ces mini-flans chorizo–poivron changent tout à l’apéro
On est sur des mini flans salés apéro qui jouent la carte du contraste. Le chorizo apporte une chaleur épicée et un fumé gourmand. Les dés de poivron rouge, longuement attendris à la poêle, donnent une note presque sucrée et surtout une couleur vive qui attire la main.
Servis en bouchées apéritives chorizo poivron, ils ont cette texture prise mais encore souple, loin des cakes un peu secs. Chaque moule concentre le goût ; sur une planche avec quelques crudités croquantes, l’apéritif prend tout de suite un air de vraie fête.
La méthode inratable pour des mini flans chorizo poivron toujours moelleux
La réussite se joue sur quatre points : un poivron vraiment fondant, un chorizo détaillé en brunoise fine, un appareil à flan bien lisse et une cuisson au four maîtrisée. L’objectif : des flans poivron chorizo au four qui restent tremblotants au centre, jamais caoutchouteux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Émincer poivrons et oignon, les faire revenir 12 à 15 min dans l’huile jusqu’à texture fondante.
- Technique : Couper le chorizo en brunoise, le dégraisser rapidement si besoin ; battre œufs, crème, lait, assaisonner et ajouter le fromage râpé.
- Cuisson : Incorporer poivrons tièdes et chorizo, verser dans les moules bien graissés et cuire 18 à 22 min à 180 °C.
- Finition : Laisser reposer 10 min dans les moules, démouler délicatement et servir tiède ou bien frais, façon tapas.
Variantes, service et accords pour un apéro vraiment gourmand
On peut adoucir en chorizo doux, sans piment, ou au contraire pousser le caractère avec chorizo fort et une pointe de piment d’Espelette. Une part de poivron jaune apporte encore plus de lumière. Ces flans moelleux pour l’apéritif adorent une cuillerée de yaourt grec citronné ou une sauce tomate froide.
Pour s’organiser, on prépare la fondue de poivrons et le chorizo à l’avance, puis on assemble et on cuit juste avant l’arrivée des invités. En cas de restes, un passage rapide au four à 160 °C rend le dessus à nouveau légèrement doré sans dessécher.
En bref
- 🍽️ À l’heure de l’apéritif, ces mini flans chorizo poivron promettent un format bouchées, moelleux et coloré.
- 🔥 La recette détaille la fondue de poivrons, la brunoise de chorizo et l’appareil à flan pour des flans poivron chorizo au four bien relevés.
- 🥂 Conseils de cuisson, temps de repos et variantes explosives transforment ces mini flans salés apéro en atout secret pour un “apéro de compétition”.
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