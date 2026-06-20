Pommes de terre hasselback au camembert : la méthode express qui régale tout le monde, sauf si vous faites ce geste

Le soir, quand tout va trop vite, ces pommes de terre hasselback au camembert promettent un plat qui fait waouh sans prise de tête. En quelques gestes et une double cuisson maligne, elles passent du four à la table avec un camembert ultra coulant.

Quand on rentre tard et que la faim presse, il y a ces plats qui effacent la journée dès qu’ils sortent du four. Dans le plat, les pommes de terre entaillées s’ouvrent en éventail, la peau dorée qui craque sous la fourchette, la chair encore fondante. Entre les fentes, le camembert se liquéfie doucement, porté par un parfum de beurre à l’ail et d’herbes fraîches.

Le plus malin avec ces pommes de terre hasselback au camembert ? On passe à peine dix minutes en cuisine, puis on laisse le four faire le travail pendant que l’on se pose. À l’arrivée, un plat qui fait sérieux effet sur la table, alors que la recette tient en quelques gestes bien pensés. Reste à les maîtriser une fois pour toutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 pommes de terre à chair ferme (≈ 1,1 kg, 180 g chacune) et 1 camembert (250 g)

✅ 60 g de beurre et 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

✅ 2 gousses d’ail, 1 cuillère à soupe de persil plat ciselé, 1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée

✅ 1 cuillère à café de thym ou herbes de Provence, 1 cuillère à café de moutarde de Dijon, 1 cuillère à soupe de miel liquide, 1 cuillère à café de sel fin, poivre noir

Pourquoi ces pommes de terre hasselback au camembert changent les soirs pressés

Visuellement, ce plat fait penser à une adresse bistronomique ; en réalité, on parle de gestes ultra simples. Les pommes de terre s’ouvrent en éventail, chaque tranche grille sur les bords tout en restant tendre à l’intérieur. Le camembert glissé dans quelques fentes fond, se mélange au jus parfumé et enrobe chaque bouchée.

Côté planning, on a 10 à 15 minutes d’action, puis environ 50 minutes de cuisson où l’on peut dresser la table ou lancer une salade. Servies avec des jeunes pousses ou des tomates bien mûres, ces pommes de terre deviennent un vrai plat unique, généreux et très réconfortant.

La méthode express : entailler fin, napper, puis jouer la double cuisson

Le principe hasselback repose sur l’entaillage : des tranches d’environ 3 mm, sans couper la base. On cale la pomme de terre entre deux baguettes ou manches de cuillères en bois, la lame s’arrête dessus ; plus de risque de la trancher en deux. Plus les fentes sont fines, plus la surface croustillante sera importante.

Ensuite, tout se joue dans le beurre à l’ail et aux herbes. Beurre fondu, huile d’olive, ail râpé, persil, ciboulette, thym, moutarde, miel, sel, poivre : ce mélange nourrit la chair et caramélise la peau grâce à la réaction de Maillard. On enfourne 35 minutes à 200 °C, on arrose avec le jus, puis on ajoute seulement alors les tranches de camembert pour une double cuisson qui garde le fromage bien coulant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Laver, brosser, sécher les pommes de terre, les poser entre deux baguettes et les entailler finement sans couper la base. Technique : Faire fondre le beurre, ajouter huile, ail, persil, ciboulette, thym, moutarde, miel, sel, poivre, puis badigeonner généreusement les pommes de terre en faisant couler le mélange entre les fentes. Cuisson : Enfourner pour 35 minutes, en arrosant une fois avec le jus du plat pour renforcer couleur et croustillant. Finition : Couper le camembert en tranches, les glisser dans plusieurs fentes de chaque pomme de terre, puis cuire encore 12 à 15 minutes jusqu’à fromage bien coulant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert Les entailles augmentent la surface de contact : le gras et la chaleur pénètrent mieux, la peau caramélise grâce au beurre, à l’huile et au miel, tandis que la double cuisson préserve un camembert vraiment coulissant. ✨ Le twist gourmand : Glisser dans quelques fentes, en même temps que le camembert, une fine lamelle de lard fumé ou d’oignon rouge pour un effet “raclette au four” sans vaisselle en plus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre le camembert dès le début de la cuisson ; on serait obligé de prolonger, le fromage sécherait et la croûte deviendrait dure au lieu d’être fondante.

Servir, conserver et varier votre hasselback au camembert

On sert ces pommes de terre brûlantes avec une salade verte bien moutardée ou des tomates arrosées d’huile d’olive ; un cidre brut ou un blanc sec les accompagnent à merveille. Les restes se réchauffent au four à 160 °C, dix minutes, plutôt qu’au micro-ondes. En variante, on peut remplacer le camembert par du brie plus doux, ou ajouter lard fumé et oignons rouges pour une version encore plus régressive.