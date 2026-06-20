Les anciens le savaient : sans cette petite fleur entre les tomates, un fléau souterrain ruine vos récoltes

Dans les jardins ouvriers, aucun rang de tomates n’allait sans un œillet d’Inde au pied. En 2026, la science révèle ce qui se trame sous terre et comment ce duo change un potager.

Juin arrive, la chaleur monte, les premiers plants de tomates ont déjà pris place. Dans les anciens jardins ouvriers, un détail frappait : jamais un rang de tomates sans ces petits pompons jaunes ou orange entre deux pieds, l’œillet d’Inde. On parlait de tradition, de “bon sens”, rarement d’ennemis cachés sous la surface.

Aujourd’hui, la science a soulevé la croûte de terre et donné des noms à ces ennemis invisibles. Ce que les anciens faisaient par habitude agit en réalité comme un bouclier chimique contre de minuscules vers, les nématodes, mais aussi contre les pucerons. Et lorsque l’on regarde vraiment ce qui se passe sous terre, ce geste prend une tout autre dimension.

Le geste des anciens, bien plus qu’une affaire de couleur

Pause Maison rappelle que « Dans les anciens jardins ouvriers, on ne voyait jamais les tomates seules. Entre chaque plant, une petite boule de fleurs jaunes ou orange, bien serrée, l’œillet d’Inde. Les anciens n’en parlaient pas beaucoup, ils le faisaient, c’est tout. » Ils avaient observé qu’avec ces fleurs, les tomates se tenaient mieux, même dans des sols fatigués.

Ce que l’on sait maintenant, c’est que les nématodes à galles (Meloidogyne spp.) s’attaquent aux racines de tomate, les boursouflent et bloquent l’absorption de l’eau. En surface, le plant jaunit, végète, souffre au moindre coup de chaud sans que l’on comprenne pourquoi. L’œillet d’Inde au pied des tomates vient précisément casser ce cycle.

Sous la terre : comment l’œillet d’Inde neutralise les nématodes

Les racines de Tagetes patula, l’œillet d’Inde nain, libèrent des composés soufrés appelés thiophènes, dont l’α-terthienyl. Une étude citée par les Archives du National Institutes of Health précise que « ce composé agit comme un agent induisant un stress oxydatif » chez le nématode et exerce une forte activité nématicide. En rotation, certaines cultures de tagètes ont réduit de près de 90 % les populations de Meloidogyne dans des sols bien réchauffés.

Autre atout, ces exsudats restent actifs : des travaux rappelés par Ouest-France indiquent une rémanence de deux à trois ans dans le sol. Pour en profiter, on choisit Tagetes patula, on plante en même temps que les tomates, après les dernières gelées, et on veille à quelques arrosages réguliers pour que la plante reste en croissance active.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Durée d’action dans le sol 2 à 3 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les racines de Tagetes patula libèrent des thiophènes qui perturbent et tuent une partie des nématodes à galles, tandis que le parfum puissant des feuilles et fleurs gêne l’installation des pucerons et aleurodes et attire coccinelles, syrphes et autres auxiliaires. 💡 Le petit plus : récolter les graines sur les têtes sèches permet de replanter chaque année autour des tomates sans racheter de godets. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter les œillets d’Inde trop tard, les coller aux tomates ou les arracher complètement en automne, ce qui annule presque toute la protection souterraine.

Au potager 2026 : le protocole simple autour des tomates

Les essais cités par l’INRAE convergent : deux pieds de tagètes pour six tomates, soit environ un œillet pour trois à quatre plants, placés à 25 à 30 cm des tiges et un plant tous les 50 cm le long du rang. En pot, un seul Tagetes patula sur le bord d’un grand contenant suffit déjà à jouer son rôle.

Planter les œillets d’Inde en même temps que les tomates, quand le sol dépasse 12 °C.

Arroser sans excès pour maintenir leur croissance et couper les fleurs fanées tout l’été.

En fin de saison, broyer les touffes et les enfouir légèrement pour prolonger l’effet dans le sol.

Au-dessus du sol, leur odeur perturbe pucerons et mouches blanches ; les fleurs, très nectarifères, attirent syrphes, chrysopes et coccinelles qui nettoient les colonies restantes. Comme le résume la spécialiste Fiona Jenkins à Mon Jardin & Ma Maison, « Optimiser la santé du sol est crucial pour une croissance vigoureuse. Quand vous associez des tomates avec des œillets d’Inde, non seulement vous éloignez les parasites, mais vous améliorez aussi la santé globale de votre jardin ». L’association reste d’autant plus efficace qu’elle s’ajoute à un bon paillage, un arrosage régulier et, quand c’est possible, une rotation des cultures.