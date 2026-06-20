Cette entrée glacée à la courgette bluffe tout le monde : on m’a demandé la recette, ne faites plus jamais cette erreur
Servi en verrines glacées, ce velouté froid de courgettes à la menthe transforme un simple apéro en moment waouh. En quelques gestes, cette entrée ultra fraîche fait oublier le plat principal.
La scène, on la connaît : grande tablée d’été, verres qui s’entrechoquent, et au milieu arrivent de minuscules verrines vert tendre, toutes givrées. On sent la menthe, le citron, un parfum de courgette encore croquante. On goûte une gorgée… fraîche comme un cocktail, douce comme une crème. Le silence tombe, puis la phrase fuse : « On m’a demandé la recette tout de suite ».
Cette entrée joue clairement dans la cour des grands tout en restant ultra simple. On parle d’un velouté froid de courgettes à la menthe, soyeux, qui ne se déphase pas, avec une acidité parfaitement dosée. Rien à voir avec les soupes aqueuses qui rappellent l’eau de cuisson. Ici, tout repose sur quelques gestes précis… et deux ou trois toppings bien pensés pour l’effet show.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de courgettes (3 moyennes, fermes) + 200 à 250 ml d’eau très froide
- ✅ 200 g de yaourt grec nature ou de fromage frais type cream cheese
- ✅ 1 citron jaune, 12 feuilles de menthe, 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 petite gousse d’ail (optionnelle)
- ✅ 1 c. à c. de sel fin, poivre noir, feta, tomates cerises, billes de mozzarella, graines de sésame et miel pour les toppings
L’entrée « shot de fraîcheur » qui fait plus d’effet que le plat
On ne sert plus cette soupe froide en assiette, mais en verrines façon shot, à siroter debout ou entre deux bouchées. La courgette reste très douce ; la menthe, le zeste et le jus de citron viennent la bousculer juste ce qu’il faut. La matière lactée – yaourt grec plus léger ou fromage frais plus généreux – apporte le côté velouté et une vraie tenue en bouche. En bouche, on est entre le smoothie salé et la crème glacée végétale, avec une jolie couleur vert pastel qui attire l’œil.
Le secret technique : un velouté froid de courgettes à la menthe qui reste soyeux
La clé, c’est la cuisson minute. On coupe les courgettes en dés, on les plonge 3 minutes dans une grande casserole d’eau bouillante bien salée, pas plus. Ce bref passage fixe la chlorophylle, attendrit la chair sans la rendre flasque. Aussitôt, on passe les dés sous un jet d’eau glacée, puis on les égoutte longuement. On peut même les tamponner avec un torchon propre ; moins d’eau résiduelle signifie aucune texture aqueuse.
Ensuite, tout se joue au blender. Courgettes bien froides, yaourt ou cream cheese, menthe, zeste et jus de citron, huile d’olive, sel, poivre, ail éventuel : on mixe longtemps pour obtenir une texture vraiment lisse. L’eau glacée ne part qu’en dernier, versée petit à petit, jusqu’à obtenir une consistance à boire. On rectifie l’assaisonnement, puis le velouté file au réfrigérateur au moins 2 heures pour être servi frappé.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver les courgettes, les couper en dés, les blanchir 3 minutes dans une grande quantité d’eau bouillante salée, puis refroidir aussitôt sous l’eau froide et bien égoutter.
- Technique : Dans un blender, mixer courgettes froides, yaourt ou cream cheese, menthe, zeste et jus de citron, huile d’olive, ail éventuel, sel et poivre, jusqu’à obtention d’une texture très lisse.
- Cuisson : Ajouter progressivement l’eau très froide pour ajuster la consistance à boire, goûter et rectifier l’assaisonnement, puis laisser reposer au réfrigérateur au moins 2 heures.
- Finition : Verser le velouté glacé dans des verrines bien froides, ajouter feta, mini-brochettes tomate-mozza, filet d’huile, poivre concassé, herbes et servir aussitôt.
Dressage, variantes et organisation : l’effet « On m’a demandé la recette » à chaque fois
Pour le service, on sort les verrines du réfrigérateur, voire du congélateur 10 minutes avant, afin qu’elles soient bien givrées. On remplit aux trois quarts pour laisser la place aux garnitures. Au choix : dés de feta, mini-brochette tomate cerise–mozzarella posée en travers, filet d’huile d’olive fruitée, piment d’Espelette, feuilles de menthe ciselées.
On peut préparer le velouté la veille ; il se garde sans problème jusqu’au lendemain, bien filmé. Les toppings, eux, se font au dernier moment pour préserver le croquant. En version plus légère, on remplace une partie des courgettes par du concombre et on force un peu sur le citron. En version très crémeuse, cream cheese et une cuillère de parmesan râpé transforment la verrine en petite bombe gourmande. Avec quelques crevettes juste poêlées ou des lanières de saumon fumé, la recette passe en mode entrée de fête, sans effort supplémentaire.
En bref
- 👀 Velouté froid de courgettes à la menthe servi en verrines glacées, pensé pour les grandes tablées d’été et les apéros qui marquent les esprits.
- 🍹 Technique express pour un velouté glacé de courgettes en verrines, texture soyeuse non aqueuse, avec quelques toppings croquants qui changent tout à la dégustation.
- ✨ Astuces de chef, temps de repos au frais et dressage façon cocktail salé promettent un résultat bluffant qui fait parler autour de la table.
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