Cette entrée glacée à la courgette bluffe tout le monde : on m’a demandé la recette, ne faites plus jamais cette erreur

Servi en verrines glacées, ce velouté froid de courgettes à la menthe transforme un simple apéro en moment waouh. En quelques gestes, cette entrée ultra fraîche fait oublier le plat principal.

La scène, on la connaît : grande tablée d’été, verres qui s’entrechoquent, et au milieu arrivent de minuscules verrines vert tendre, toutes givrées. On sent la menthe, le citron, un parfum de courgette encore croquante. On goûte une gorgée… fraîche comme un cocktail, douce comme une crème. Le silence tombe, puis la phrase fuse : « On m’a demandé la recette tout de suite ».

Cette entrée joue clairement dans la cour des grands tout en restant ultra simple. On parle d’un velouté froid de courgettes à la menthe, soyeux, qui ne se déphase pas, avec une acidité parfaitement dosée. Rien à voir avec les soupes aqueuses qui rappellent l’eau de cuisson. Ici, tout repose sur quelques gestes précis… et deux ou trois toppings bien pensés pour l’effet show.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de courgettes (3 moyennes, fermes) + 200 à 250 ml d’eau très froide

✅ 200 g de yaourt grec nature ou de fromage frais type cream cheese

✅ 1 citron jaune, 12 feuilles de menthe, 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 petite gousse d’ail (optionnelle)

✅ 1 c. à c. de sel fin, poivre noir, feta, tomates cerises, billes de mozzarella, graines de sésame et miel pour les toppings

L’entrée « shot de fraîcheur » qui fait plus d’effet que le plat

On ne sert plus cette soupe froide en assiette, mais en verrines façon shot, à siroter debout ou entre deux bouchées. La courgette reste très douce ; la menthe, le zeste et le jus de citron viennent la bousculer juste ce qu’il faut. La matière lactée – yaourt grec plus léger ou fromage frais plus généreux – apporte le côté velouté et une vraie tenue en bouche. En bouche, on est entre le smoothie salé et la crème glacée végétale, avec une jolie couleur vert pastel qui attire l’œil.

Le secret technique : un velouté froid de courgettes à la menthe qui reste soyeux

La clé, c’est la cuisson minute. On coupe les courgettes en dés, on les plonge 3 minutes dans une grande casserole d’eau bouillante bien salée, pas plus. Ce bref passage fixe la chlorophylle, attendrit la chair sans la rendre flasque. Aussitôt, on passe les dés sous un jet d’eau glacée, puis on les égoutte longuement. On peut même les tamponner avec un torchon propre ; moins d’eau résiduelle signifie aucune texture aqueuse.

Ensuite, tout se joue au blender. Courgettes bien froides, yaourt ou cream cheese, menthe, zeste et jus de citron, huile d’olive, sel, poivre, ail éventuel : on mixe longtemps pour obtenir une texture vraiment lisse. L’eau glacée ne part qu’en dernier, versée petit à petit, jusqu’à obtenir une consistance à boire. On rectifie l’assaisonnement, puis le velouté file au réfrigérateur au moins 2 heures pour être servi frappé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les couper en dés, les blanchir 3 minutes dans une grande quantité d’eau bouillante salée, puis refroidir aussitôt sous l’eau froide et bien égoutter. Technique : Dans un blender, mixer courgettes froides, yaourt ou cream cheese, menthe, zeste et jus de citron, huile d’olive, ail éventuel, sel et poivre, jusqu’à obtention d’une texture très lisse. Cuisson : Ajouter progressivement l’eau très froide pour ajuster la consistance à boire, goûter et rectifier l’assaisonnement, puis laisser reposer au réfrigérateur au moins 2 heures. Finition : Verser le velouté glacé dans des verrines bien froides, ajouter feta, mini-brochettes tomate-mozza, filet d’huile, poivre concassé, herbes et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Repos au frais 2 h min 🔍 Le secret de l’expert Un blanchiment très court suivi d’un choc froid fixe la couleur verte des courgettes et évite qu’elles ne virent au kaki. En mixant ces dés bien égouttés avec un yaourt riche en protéines et un peu d’huile, on crée une véritable émulsion : l’eau reste piégée dans la matrice courgette–laitage, d’où une texture satinée qui ne se déphase pas. L’acidité du citron réhausse les arômes et accentue la sensation de fraîcheur. ✨ Le twist gourmand : Poser sur chaque verrine un cube de feta pané aux graines de sésame, grillé à la poêle ou 4 minutes au four à 190 °C, puis nappé d’un filet de miel : croûte dorée, cœur fondant et contraste chaud/froid qui fait parler tout le monde. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les courgettes trop longtemps ou mixer tiède avec le yaourt. On obtient alors un goût de légume bouilli et une soupe qui rend de l’eau. Toujours refroidir à cœur et ajouter l’eau en fin de mixage, par petites touches.

Dressage, variantes et organisation : l’effet « On m’a demandé la recette » à chaque fois

Pour le service, on sort les verrines du réfrigérateur, voire du congélateur 10 minutes avant, afin qu’elles soient bien givrées. On remplit aux trois quarts pour laisser la place aux garnitures. Au choix : dés de feta, mini-brochette tomate cerise–mozzarella posée en travers, filet d’huile d’olive fruitée, piment d’Espelette, feuilles de menthe ciselées.

On peut préparer le velouté la veille ; il se garde sans problème jusqu’au lendemain, bien filmé. Les toppings, eux, se font au dernier moment pour préserver le croquant. En version plus légère, on remplace une partie des courgettes par du concombre et on force un peu sur le citron. En version très crémeuse, cream cheese et une cuillère de parmesan râpé transforment la verrine en petite bombe gourmande. Avec quelques crevettes juste poêlées ou des lanières de saumon fumé, la recette passe en mode entrée de fête, sans effort supplémentaire.