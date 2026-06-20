Fini le cake qui plombe l'apéro : ce cake aux courgettes léger et aérien cache un geste clé que tout le monde oublie

Envie d’un cake salé qui ne plombe pas l’apéritif ? Cette recette de cake aux courgettes léger promet une mie aérienne et un goût intense sans excès.

Fini le cake bourratif et compact : cette version aux courgettes légère et aérienne se déguste sans culpabiliser jusqu’à la dernière bouchée

À la sortie du four, l’odeur d’herbes et de fromage chaud donne déjà faim. La croûte est fine, à peine dorée, et le couteau traverse une mie claire, souple, sans trace de pâte crue. On est loin du cake-pavé qui cale l’apéro.

Le problème vient souvent des mêmes réflexes : courgettes pleines d’eau, pâte trop battue, cuisson agressive. Résultat, un cake salé dense, lourd. Cette version de cake aux courgettes léger mise sur la légèreté : légumes bien essorés, appareil aéré, fromages parfumés. Une tranche en appelle une autre, sans culpabilité.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (≈ 350 g) et 3 œufs

✅ 150 g de farine de blé + 1 sachet de levure chimique

✅ 80 ml d’huile d’olive et 120 ml de lait demi-écrémé

✅ 120 g de feta, 40 g de parmesan râpé, ail, basilic, sel, poivre

Les ingrédients pour un cake aux courgettes vraiment léger

On choisit des courgettes fermes, sans taches molles. Râpées puis pressées fort dans un torchon, elles apportent le moelleux sans noyer la pâte. L’huile d’olive et le lait remplacent le beurre et gardent la texture fondante mais digeste. Feta et parmesan, bien dosés, donnent goût et sel ; ail et basilic ajoutent la touche fraîche qui évite la fadeur.

La méthode pas à pas : la texture “nuage” en 4 gestes

Le secret tient en quatre gestes. On essore vraiment les courgettes râpées, jusqu’à ce que presque plus d’eau ne s’échappe. On fouette ensuite œufs, lait et huile pour obtenir un appareil lisse, puis on ajoute farine et levure en mélangeant brièvement. Enfin, on cuit à 180 °C sans dépasser 45 minutes et on laisse le cake reposer avant de le démouler ; la mie se stabilise et reste légère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Chemiser le moule. Râper et bien essorer les courgettes. Technique : Fouetter œufs, lait et huile jusqu’à mélange lisse. Ajouter farine et levure tamisées. Cuisson : Incorporer courgettes, feta, parmesan, ail, basilic, sel, poivre et piment si souhaité. Finition : Verser dans le moule, lisser. Cuire 40 à 45 minutes. Laisser tiédir puis démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 55 min 🔍 Le secret de l’expert Légèreté rime ici avec eau maîtrisée et gluten calmé. En essorant bien les courgettes, on évite de détremper la mie. En mélangeant peu la farine, la levure crée des alvéoles régulières. ✨ Le twist gourmand : Un zeste de citron et quelques pignons torréfiés apportent croquant et fraîcheur sans plomber le cake. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : des courgettes mal essorées qu’on tente de “sécher” en prolongeant la cuisson. Le dessus durcit, le centre reste humide, la mie se tasse.

Variantes légères & idées d’accompagnements qui ne plombent pas l’apéro

Servi en tranches fines, ce cake aux courgettes léger accompagne crudités et yaourt grec citronné. On varie avec chèvre frais ou tomates séchées. Les restes se gardent trois jours au frais ou se congèlent en tranches.