Si vos rosiers végètent, ce rituel des jardiniers anglais avec une boisson chaude évite une grosse erreur
Au Royaume-Uni, des jardiniers glissent leurs sachets de thé au pied des rosiers, mois après mois, pour des massifs spectaculaires. Que cache vraiment ce rituel zéro déchet ?
Vos rosiers font quelques fleurs timides quand, sur les photos de jardins anglais, les buissons débordent de roses ? Derrière ces scènes de cottage se cache un geste étonnamment simple : les jardiniers britanniques enterrent leurs sachets de thé usagés au pied des rosiers. De quoi intriguer, non ?
Ce rituel venu d’outre-Manche n’a rien de magique, mais il s’appuie sur la chimie du thé et sur un principe qui colle à nos envies : recycler ses déchets de cuisine pour nourrir le jardin. Reste à comprendre comment ce geste peut changer la vie d’un rosier, et surtout comment l’adopter sans faux pas.
Le rituel des jardiniers anglais avec les sachets de thé
Outre-Manche, on garde le thé du matin comme un mini-engrais maison : le thé usagé contient 4 % d’azote, 0,25 % de potassium et 0,24 % de phosphore, selon le Journal of Agricultural and Food Chemistry. En se décomposant lentement, ces nutriments nourrissent le feuillage, stimulent la floraison et réveillent la vie microbienne autour des racines.
Autre atout, le thé est riche en tanins, ces composés qui acidifient légèrement les sols trop calcaires. Des mesures citées par la Soil Science Society of America montrent qu’un apport régulier peut faire baisser le pH de 0,2 à 0,5 point, pour le rapprocher de la zone idéale des rosiers, autour de 6,0–6,5.
Comment enterrer le thé au pied de vos rosiers
Nous avons déjà laissé filer nos sachets de thé au compost, en pensant bien faire. Or certains modèles « papier » renferment 20 à 30 % de plastique (polypropylène ou PLA) qui se dégrade mal et libère des microplastiques dans le sol. Mieux vaut choisir des sachets compostables ou, en cas de doute, les ouvrir et n’utiliser que les feuilles.
Attendez que le sachet ait refroidi, puis creusez un trou de 3 à 5 cm de profondeur, à une dizaine de centimètres de la tige du rosier. Glissez-y le thé, recouvrez de terre, arrosez légèrement et terminez par un paillage fin : cette couverture garde l’humidité, accélère la décomposition et évite que le vent ou les oiseaux ne dispersent votre amendement.
Garder l’équilibre pour vos rosiers
Avec ce rituel, la tentation est de multiplier les sachets. Pourtant, le rosier préfère une petite dose mensuelle : au-delà, le sol peut devenir trop acide et la floraison se fatiguer ; sol souple et feuillage vert profond restent vos meilleurs indicateurs.
En cas de doute, stoppez les sachets de thé au pied des rosiers un temps et renforcez compost et engrais organiques. Petit bonus : ce geste recycle vos tasses tout en respectant le sol vivant.
Sources
En bref
- 🌹 Au Royaume-Uni, les jardiniers anglais enterrent des sachets de thé usagés au pied des rosiers pour entretenir des buissons généreux.
- ♻️ Le thé usagé sert d'engrais organique doux et d'allié du sol vivant, à condition de respecter une fréquence précise et quelques gestes clés.
- 🧪 Sont aussi évoquées les limites, les risques de microplastiques et la façon d'intégrer ce rituel anglais à une routine de jardinage durable.
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