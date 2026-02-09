Si votre chien renifle toujours les oreilles des autres, voici ce qu'il y détecte vraiment (et quand s'inquiéter)

À chaque balade, votre chien vise directement les oreilles de ses semblables, au grand malaise des humains. Que révèle vraiment ce reniflage insistant sur l’autre animal ?

Au parc, la scène se répète : les laisses se croisent, les chiens s’approchent… et le vôtre vise droit l’oreille du nouveau venu, truffe collée au pavillon pendant de longues secondes. Pour un humain, ce comportement a l’air envahissant, presque malpoli. On aurait envie de tirer sur la laisse pour abréger ce moment gênant. Pourtant, pour votre compagnon, ce réflexe n’a rien d’un caprice, c’est un passage obligé à chaque rencontre.

Les chiens disposent d’un odorat jusqu’à 10 000 à 100 000 fois plus fin que le nôtre, avec près d’un milliard de récepteurs olfactifs. Leur nez n’enregistre pas seulement une odeur agréable ou non : il décode de véritables informations sur l’autre animal. En glissant sa truffe dans l’oreille de son congénère, votre chien lit une sorte de dossier secret invisible pour vous. Ce qu’il y trouve va bien au delà d’un simple “tu sens bon”.

Pourquoi l’oreille des autres chiens attire autant votre chien

L’oreille n’est pas qu’un organe de l’audition. Le conduit auditif abrite de nombreuses glandes cérumineuses et sébacées qui produisent du cérumen, mais aussi un mélange complexe d’acides gras et d’autres molécules. Ce cocktail forme pour chaque chien une odeur propre, comparable à une empreinte digitale. C’est une véritable carte d’identité chimique, impossible à trafiquer : même un bain parfumé ne masque pas totalement ce signal.

Quand il colle son museau au pavillon, votre chien analyse aussi des phéromones grâce à un organe spécialisé situé dans le palais. En une inspiration, il sait si l’autre est mâle ou femelle, entier, stérilisé, jeune adulte ou plus âgé. Il distingue un individu familier d’un parfait inconnu, même si vous, vous ne voyez qu’un “chien marron de plus” au bout de la laisse. Pour lui, cette odeur raconte déjà une histoire très précise.

Ce que votre chien détecte dans ces oreilles : santé et émotions

L’odeur de l’oreille change dès que l’organisme bouge. Une infection en cours, une inflammation, un changement de croquettes ou de rythme hormonal modifient la composition du cérumen. Le reniflage des oreilles donne alors à votre chien un véritable bulletin de santé express : il évalue la vitalité de l’autre, repère une faiblesse éventuelle, devine si l’animal est prêt à jouer ou plutôt fatigué. C’est un tri biologique très fin, bien avant tout contact physique.

Les émotions laissent aussi leur trace. Sous l’effet du stress, de la peur ou d’une grande excitation, le corps libère davantage d’adrénaline et de cortisol, qui modifient l’odeur des sécrétions cutanées et auriculaires. Un chien qui paraît neutre peut sentir “très stressé” pour le nez de votre compagnon. Celui ci ajustera alors sa façon d’entrer en relation : approche prudente, posture apaisante, ou au contraire détour rapide pour éviter le conflit.

Quand ce reniflage révèle une vraie alerte dans l’oreille

Si votre chien s’acharne sur l’oreille d’un congénère qui secoue la tête ou gémit, il détecte peut être une douleur. Un cérumen noir, sec, friable, aspect marc de café, évoque une gale auriculaire à Otodectes cynotis.

Ce dépôt mêle cérumen, sang et déjections d’acariens, avec des démangeaisons intenses et un risque d’otite. Le nettoyage ne suffit pas : seul un traitement acaricide vétérinaire suivi au moins 21 jours stoppe l’infestation.