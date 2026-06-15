Tomates : en juin, enterrez cette épluchure de fruit au pied du plant, elle remplace l’engrais chimique

En juin, dans les potagers de France, de plus en plus de jardiniers troquent l’engrais chimique contre une simple épluchure au pied de leurs tomates. Que se passe-t-il alors dans le sol pour changer la récolte ?

Au rayon jardinage, les sacs d’engrais promettent des tomates XXL, mais la facture grimpe vite… et le potager perd un peu de son charme. Pendant ce temps, des jardiniers glissent simplement une épluchure au pied de leurs pieds de tomates, en plein mois de juin, et observent leurs grappes se charger de fruits.

Ce geste minimaliste ne fonctionne pourtant pas n’importe quand. Juin correspond au moment précis où le plant de tomate change de rythme et réclame autre chose que de l’engrais standard. C’est là qu’entre en scène la peau de banane, enterrée discrètement au pied du plant pour une raison très précise.

Juin, le mois où les tomates réclament du potassium

Au début, la tomate pousse surtout en feuilles et en tiges : c’est l’azote qui domine. Mais dès que les premiers bouquets de fleurs apparaissent, généralement en juin en France, la plante bascule vers la floraison puis la fructification et ses besoins changent.

Azote : croissance du feuillage

Phosphore : racines et fleurs

Potassium : fruits, goût, résistance

À ce stade, réduire l’azote et apporter plus de potassium donne des tomates mieux formées, plus sucrées et moins sensibles aux maladies. C’est exactement ce que va offrir l’épluchure de banane, au bon moment et sans passer par un flacon d’engrais chimique.

Peau de banane au pied des tomates : ce que ça apporte et comment faire

Une peau de banane renferme surtout du potassium, mais aussi du phosphore, du calcium, du magnésium et un peu d’azote. Dans un sol déjà nourri en compost, c’est un excellent apport ciblé pour la floraison et la mise à fruits, mais ce n’est pas un engrais complet. Mieux vaut donc l’utiliser comme complément, pas comme unique nourriture.

Le geste est simple : on coupe la peau en petits morceaux, on creuse un trou à environ 10 cm de la tige et 5 à 8 cm de profondeur, on dépose une demi à une peau par plant, on rebouche puis on arrose légèrement. En pleine terre, une à deux répétitions dans la saison suffisent, sans dépasser 2 à 3 peaux par plant et par mois. En pot, on se limite à une demi-peau, bien enterrée pour éviter limaces, moucherons et odeurs, et on privilégie des bananes bio ou au moins bien rincées, car la peau concentre les résidus de pesticides.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Engrais chimiques économisés une bonne partie de la saison 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En se décomposant juste autour des racines, la peau de banane libère progressivement du potassium, mais aussi phosphore, calcium et magnésium. Exactement au moment de la floraison, ce cocktail aide la tomate à former plus de fruits, plus fermes et mieux protégés contre les maladies, sans à-coups comme avec un engrais chimique. 💡 Le petit plus : Sur balcon ou en bac, on peut remplacer l’enfouissement par une macération de peaux de banane bien filtrée, utilisée comme arrosage au pied une fois par mois. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les peaux en surface ou en enterrer trop souvent. Cela attire les ravageurs et un excès de potassium peut déséquilibrer la nutrition de la plante.

Une saison de tomates sans engrais chimique, mais avec vos épluchures

Pour que l’astuce tienne ses promesses, elle s’inscrit dans une routine simple : au printemps, un sol enrichi en compost ou en fumier mûr, un arrosage régulier et un bon paillage. En juin-juillet, un ou deux apports de peaux de banane suffisent souvent à soutenir la floraison, sans rien ajouter de synthétique.

Autre option, surtout en pot : deux peaux hachées dans un litre d’eau, 48 heures de macération à l’ombre, puis dilution à un volume d’extrait pour cinq volumes d’eau, versés au pied une fois par mois. Ce réflexe anti-gaspi valorise près de 78 g de déchet organique par fruit et remplace avantageusement bien des flacons d’engrais pour des tomates juteuses, cohérentes avec un jardin sans chimie.