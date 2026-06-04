Tonte de pelouse : ces gestes interdits que vous faites peut-être ruinent votre gazon et peuvent coûter 750 €

Brûler ses déchets verts, tondre trop court ou à la mauvaise heure n’a plus rien d’anodin au jardin. Entre nouvelles règles et gazon abîmé, quels gestes de tonte faut-il désormais revoir de toute urgence ?

Aux premiers beaux jours, la tondeuse ressort du garage, le vrombissement se mêle à l’odeur de l’herbe fraîchement coupée. Ce rituel du week-end semble inoffensif, presque rassurant. Pourtant, certains réflexes autour de la tonte ont déjà valu des amendes et ont laissé des pelouses jaunes, clairsemées, vidées de leur petite faune.

Entre lutte contre les déchets, règles sur les biodéchets et protection de la biodiversité, la simple tonte de pelouse ne se fait plus comme avant. Plusieurs habitudes d’hier sont aujourd’hui à éviter, voire à proscrire. Focus sur ces gestes interdits tonte de pelouse que l’on répète parfois sans le savoir…

Ces gestes vraiment interdits autour de la tonte

Premier faux pas : le brûlage des déchets verts. Pleine Vie rappelle que « brûler l’herbe de tonte, même en petit tas au fond du terrain ou dans un incinérateur de jardin » est interdit partout en France, avec à la clé une amende pouvant aller jusqu’à 750 €. Depuis le 1er janvier 2024, les tontes, qui représentent 30 % des apports de déchets verts en déchetterie, sont aussi des biodéchets à trier et à valoriser sur place.

Abandonner ses sacs d’herbe de tonte dans un fossé ou en lisière de bois : dépôt sauvage.

Tondre tôt le matin, tard le soir ou le dimanche hors des créneaux autorisés par la mairie.

Laisser tourner un robot la nuit, avec nuisance sonore et danger pour la faune nocturne.

Ces mauvaises habitudes qui abîment votre pelouse

Nous avons tous déjà « rasé » la pelouse en se disant qu’on serait tranquilles plus longtemps. Couper plus d’un tiers de la hauteur en une seule fois a fragilisé le gazon : l’herbe familiale se porte mieux à 4-5 cm, jusqu’à 6 cm à l’ombre et 7 à 10 cm en période de sécheresse. Trop courte, elle jaunit, laisse entrer les mousses et a mal résisté aux canicules. Sur herbe mouillée ou avec des lames émoussées, la tondeuse arrache, tasse le sol et ouvre la porte aux maladies.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’efforts Importante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Recycler l’herbe coupée en paillage, en mulching ou au compost rend au sol ses nutriments, garde la fraîcheur et évite trajets en déchetterie et brûlage interdit. 💡 Le petit plus : laisser sécher l’herbe un à deux jours, puis la mélanger à des feuilles mortes ou du carton déchiré donne un compost aéré, sans odeur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : entasser une grosse couche de tonte humide au pied des plantes ou la brûler ; cela fait pourrir les cultures, attire les limaces et peut vous valoir une amende.

Recycler l’herbe coupée sans abîmer le jardin

Une fois la tonte faite, l’herbe coupée devient une ressource. Au potager ou au pied des massifs, une fine couche d’herbe sèche garde l’humidité, nourrit le sol et limite les herbes indésirables. Dans le compost, la tonte fraîche ne dépasse pas environ 25 % du volume total, car elle contient près de 80 % d’eau et fermente vite si elle est entassée.