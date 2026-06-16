Tout le monde croit les palmiers réservés au sud : ce modèle rustique fait fureur dans les jardins du nord

On pense aux villas de la Côte d’Azur, pourtant un palmier discret supportant -18 °C s’enracine déjà en pleine terre au nord de la Loire. Comment ce Trachycarpus fortunei change-t-il l’allure des petits jardins urbains ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Trachycarpus fortunei 🌸 Nom courant Palmier chanvre, palmier de Chine 📏 Dimensions 8 à 10 m de hauteur x 2 à 3 m d’envergure ☀️ Exposition Plein soleil au nord de la France, mi-ombre possible ailleurs ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C, voire -18 °C pour les sujets bien établis 🍂 Feuillage Persistant, grandes palmes en éventail vert foncé

On a tous cette image en tête : une allée bordée de palmiers, ciel bleu cru au-dessus de la Méditerranée. Pendant longtemps, ces silhouettes graphiques ont semblé réservées aux villas de la Côte d’Azur, laissant les jardins du nord se contenter de haies de thuyas et de massifs de rosiers un peu sages.

Mais le climat a changé la donne, et surtout notre regard. Dans les jardins de Lille, de Rennes ou de Reims, un palmier discret a déjà pris racine en pleine terre et passe l’hiver sans drame. Si l’envie d’un coin tropical vous démange au nord de la Loire, il mérite vraiment qu’on s’y arrête.

Le palmier chanvre, le faux palmier de Côte d’Azur des jardins du nord

Ce candidat idéal, c’est le palmier chanvre, ou Trachycarpus fortunei. Originaire d’Asie, il a évolué dans des régions fraîches et humides, bien loin des plages de carte postale. Introduit en Europe au XIXe siècle, il s’est très bien acclimaté dans nos climats tempérés, de la Bretagne aux Hauts-de-France.

Son tronc recouvert de fibres brunes forme un véritable manteau isolant. Résultat : ce palmier rustique supporte -15 °C sans broncher, et des sujets bien installés ont résisté à des pointes proches de -18 °C. Là où un cocotier aurait gelé en trois nuits, lui continue de déployer calmement ses grandes feuilles en éventail.

Planter un palmier chanvre dans le nord : nos gestes sûrs

Nous avons tous déjà renoncé à une plante par peur de la voir griller au premier gel. Avec le palmier chanvre nord de la France, tout se joue dans le choix de l’emplacement. Il aime le plein soleil au nord de la Loire, idéalement au pied d’un mur exposé au sud, qui renvoie la chaleur et coupe le vent froid.

Creuser un trou au moins deux fois plus large que la motte.

Mettre une couche de graviers ou de sable au fond si le sol est lourd.

Reboucher avec terre de jardin et compost, puis arroser.

Pailler le pied et planter entre mai et août.

Le piège, ce sont les racines qui trempent dans l’eau. Une cuvette où la pluie stagne a souvent fait pourrir le cœur du palmier avant Noël. Mieux vaut arroser régulièrement la première année, sans excès, puis le laisser se débrouiller presque seul une fois bien enraciné.

Un effet carte postale, même sous le ciel gris

Adulte, le palmier chanvre atteint souvent 8 à 10 m de haut pour 2 à 3 m d’envergure, mais sa silhouette reste élancée. Son feuillage persistant dessine une ombrelle verte au-dessus de la maison ou de la terrasse. Associé à quelques graminées décoratives ou à un fatsia japonica, il recrée une vraie scène de jardin tropical.

Côté entretien, il a demandé peu d’efforts : une fois par an, on coupe simplement les palmes sèches le long du tronc, sans taille sévère ni produits chimiques. Pour un sujet déjà formé, comptez entre 30 et 80 € ; un investissement qui a transformé durablement l’ambiance de bien des petits jardins du nord. Et quand un voisin s’exclame, comme le rapporte Le Tribunal du Net, « C’est un vrai palmier ? », la réponse fait toujours sourire.