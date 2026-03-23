Vous le chassez du potager au printemps, pourtant ce petit animal roux protège vos récoltes : comment l’attirer

Accusé de dévaster les rangs de légumes, l’écureuil roux peut pourtant devenir un allié discret du potager dès la mi-mars. Quels aménagements adopter pour l’attirer sans y laisser vos récoltes ?

Au retour des beaux jours, beaucoup de jardiniers serrent les dents en voyant un petit panache roux filer entre les rangs de salades. Dans l’imaginaire collectif, l’écureuil rime avec fraises chipées et bulbes déterrés, surtout quand le potager redémarre au printemps.

En réalité, ce visiteur vif et curieux peut devenir un allié précieux pour un jardin sans pesticides. Comprendre son rôle et savoir attirer les écureuils au potager au printemps permet de protéger naturellement les jeunes cultures tout en profitant de leur présence. Et si le meilleur gardien de vos semis était justement ce petit acrobate injustement accusé de tout ?

Pourquoi les écureuils protègent discrètement votre potager au printemps

Au printemps, l’écureuil ne se contente pas de noix et de noisettes. En fouillant la terre encore fraîche, il avale quantité d’insectes, petites limaces et larves qui s’installent dans les planches de culture au même moment que vos semis. Ce grignotage opportuniste limite les ravageurs autour des jeunes plants les plus fragiles.

Autre service invisible : en enterrant ses réserves un peu partout, il pratique un véritable micro-bêchage. Il gratte la surface du sol sans la retourner, ce qui aère les premières couches et facilite l’infiltration de l’eau de pluie. Les graines qu’il oublie finissent parfois par germer, enrichissant la haie ou le bosquet qui abritent ensuite oiseaux insectivores et autres auxiliaires.

Mi-mars, le bon moment pour accueillir les écureuils sans stress

Dès la mi-mars, les écureuils sortent de la disette hivernale avec un besoin urgent d’eau et de refuges. Installer un point d’eau peu profond, par exemple une simple coupelle ou une assiette en terre cuite, attire ces animaux assoiffés tout en aidant abeilles et petits oiseaux. Cette routine les conduit naturellement près du potager.

Pour qu’ils s’y sentent en sécurité, mieux vaut conserver une haie touffue et un tas de bois mort dans un coin calme. Ce fouillis organisé sert de cachette face aux prédateurs. On peut y fixer un nichoir solide entre 4 et 6 mètres de hauteur pour offrir un lieu de nidification discret, à distance des rangs de légumes.

Cloches, filets et bosquets nourriciers pour une cohabitation sereine

La clé, c’est de proposer un “buffet” loin des carrés cultivés. Un petit bosquet mêlant noisetier, chêne, hêtre ou pin fournit noisettes, glands, faines et pignons qui occupent les écureuils. En attendant que ces arbres produisent, des mangeoires garnies de noix, châtaignes ou graines de tournesol non salées, placées en lisière de jardin, détournent leur attention des salades.

Pour sécuriser vraiment le potager, les cloches de protection en plastique rigide ou en verre protègent semis de courgettes ou laitues, tout en jouant le rôle de mini-serres. Sur les fraises et jeunes fruits, des filets à mailles fines tendus sur arceaux gardent les récoltes hors de portée des petites pattes, sans blesser les curieux ni bloquer la lumière ou la pluie. Le jardin reste productif, l’écureuil reste invité.