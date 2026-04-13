Vous tondez trop court : ce chiffre donné par mon voisin anglais peut sauver votre pelouse de la canicule

Au printemps, ma pelouse jaunissait malgré tous mes efforts, jusqu’au soir où un voisin anglais a pointé ma tondeuse. Son conseil sur la hauteur de tonte a tout changé.

Au printemps, beaucoup sortent la tondeuse comme on range l’hiver : avec l’envie de tout rendre net et bien ras. Puis les premières chaleurs arrivent, le gazon jaunit par plaques, la mousse s’installe, et la pelouse ressemble plus à un paillasson qu’à un tapis vert.

Dans un lotissement comme tant d’autres, un voisin anglais a pourtant suffi à tout changer avec un simple chiffre : 7 centimètres. Pause-Maison (Ouest-France) raconte qu’en voyant une tondeuse réglée à 4 cm, il a lâché cette phrase devenue culte au jardin : « Tu tonds trop court. » Et si ce chiffre sauvait aussi votre pelouse cette année ?

Tu tonds trop court : ce que le voisin anglais a vu

En France, la hauteur de coupe tourne souvent autour de 3 à 5 cm, parce que c’est le réglage par défaut de la plupart des tondeuses. L’idée paraît logique : plus c’est court, moins il faudra tondre. Sauf que les graminées de votre gazon fonctionnent comme de petits panneaux solaires.

Quand on rase à 3 ou 4 cm, on supprime trop de feuille à la fois. La plante n’a plus assez de surface pour la photosynthèse, tape dans ses réserves et ses racines restent superficielles. Les Britanniques, eux, visent plutôt une hauteur de tonte de 7 à 8 cm au printemps, ce que confirme aussi Husqvarna : le sol reste ombragé, frais et l’herbe s’enracine en profondeur.

Les dégâts d’une tonte rase et le bon chiffre au printemps

Nous avons tous déjà baissé la molette « un peu plus » pour que ce soit bien net. Sur le moment, la pelouse semble nickel. Quelques semaines plus tard, arrivent sécheresse et restrictions d’arrosage : le gazon rasé grille, la mousse et les « mauvaises herbes » profitent de la lumière au sol, le terrain se tasse sous la tondeuse.

À l’inverse, une coupe réglée autour de 7 cm protège le sol comme un voile léger. Modes & Travaux rappelle que cette hauteur limite l’évaporation et relance la croissance sans stress, surtout pour la première tonte quand le sol dépasse 10 °C. Mieux encore, une pelouse tondue toutes les deux à quatre semaines abrite en moyenne trois à quatre fois plus d’espèces qu’une pelouse coupée chaque semaine, selon Pause-Maison (Ouest-France) : un vrai booster de biodiversité.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages moins fréquents 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? À 7–8 cm, le gazon garde assez de feuilles pour la photosynthèse, nourrit des racines profondes et ombrage le sol, qui reste plus frais et humide. 💡 Le petit plus : en gardant quelques zones encore plus hautes, les fleurs sauvages nourrissent abeilles et bourdons sans nuire au confort du jardin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : descendre d’un coup à 3–4 cm après plusieurs semaines de pousse : le gazon est scalpé, les racines chauffent et la mousse s’installe.

Passer à 7 cm dès cette saison : mode d’emploi facile

Pour adopter cette hauteur de coupe, installez la tondeuse sur un sol plat, moteur arrêté, puis mesurez avec une règle la distance entre le sol et la lame. Montez cran par cran jusqu’à obtenir environ 7 cm et mémorisez ce réglage comme repère de printemps.

Ensuite, appliquez la règle du tiers : si l’herbe atteint 12 cm, ne descendez pas directement à 4 cm. Coupez d’abord autour de 8 cm, puis quelques jours plus tard à 6–7 cm. En été, laissez monter entre 7 et 10 cm, et pourquoi pas une zone non tondue façon No Mow May le long d’une haie pour les pollinisateurs : la pelouse reste verte, et le jardin, beaucoup plus vivant.